自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《動物方城市2》賣翻了！全球首週5.56億美金刷新影史動畫開片票房紀錄

《動物方城市2》全球首週刷新影史動畫開片票房紀錄。（迪士尼提供）《動物方城市2》全球首週刷新影史動畫開片票房紀錄。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》上週三（26日）起在北美上映，加上感恩節連假，5天在北美4000家戲院強勢進帳1.56億美金（約台幣48.96億元），其中包括傳統週末（11月28至30日）的9680萬美金（約台幣30.38億元），比原先外媒預測的1.25億至1.5億美金還要高。

《動物方城市2》的開片成績僅次於迪士尼自家2024年《海洋奇緣2》創下的5天2.25億美金（約台幣70.62億元），並超越2019年《冰雪奇緣2》的5天1.25億美金（約台幣39.23億元），登上影史北美感恩節開片票房亞軍。

《動物方城市2》同步拿下全球、北美以及台灣票房冠軍。（迪士尼提供）《動物方城市2》同步拿下全球、北美以及台灣票房冠軍。（迪士尼提供）

該片在北美以外的國際市場也飆破4億美金（約台幣125.56億元），遠遠超乎預期，全球開片5.56億美金（約台幣174.52億元），直接登上影史動畫全球開片票房冠軍，同時也是影史全球開片票房第4名。

其中，國際市場最大票倉來自中國的2.72億美金（約台幣85.38億元），當地週六（11月29日）甚至以1.03億美金（約台幣32.33億元）創下中國影史外片單日最高紀錄，不過外片在中國最高的首週票房紀錄仍是《復仇者聯盟：終局之戰》的3.1億美金（約台幣97.3億元）。

迪士尼娛樂共同主席艾倫柏格曼（Alan Bergman）表示：「《動物方城市2》受到如此熱烈的全球迴響，不僅證明這個IP的全球吸引力，也是我們製作團隊與演員的傑出成果。這對迪士尼動畫與整個迪士尼而言，都是值得驕傲的時刻，也是迎接假期的最佳方式。」

《動物方城市2》全台上映中，上週三上映首日便以約台幣1750萬的票房佳績空降全台票房冠軍，除了比2016年首集首日票房高出超過3.5倍之多，更刷新迪士尼動畫在台的首日票房紀錄，週末也無懸念拿下票房冠軍，5天票房粗估達到台幣1.3億，同樣刷新迪士尼動畫在台最高開片成績。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中