娛樂 電視

林貴敏拍偶像劇慘賠跌谷底 「沉睡20年」華麗回歸...迎事業第二春

〔記者李紹綾／台北報導〕剛以《魔女有條件》入選金馬創投Series項目，又以《女支者遭咯》獲優良電影劇本優等獎的林貴敏，早年從唱A&R出身，歷經台灣流行音樂最輝煌的90年代，曾企劃王菲、那英、張清芳等專輯，並與知名攝影師潘重威合作，自李翊君專輯《這樣的我》結緣後，兩人共同創立「創意大群組」。他們從開唱片公司、簽藝人到自製偶像劇，卻因拍攝《聖夏零度C》慘賠，讓林貴敏陷入長期憂鬱，直到這次入選與得獎，才驚覺自己「睡太久了」。

《魔女有條件》和《女支者遭咯》雙料入圍是潘重威（左）和林貴敏（右）從藝人經紀轉向IP創作經營的新階段。（創意大群組提供）《魔女有條件》和《女支者遭咯》雙料入圍是潘重威（左）和林貴敏（右）從藝人經紀轉向IP創作經營的新階段。（創意大群組提供）

林貴敏笑稱「休眠期」多年，公司從唱片轉型藝人經紀，培訓林佑威、路斯明等，她長期躲在潘重威身後負責劇本、合約與拍攝協調，兩人從音樂產業頂尖位置重新開始，成了藝人保母與助理，共同面對跨足戲劇領域的漫長陣痛。

潘重威和林貴敏合作緣起於李翊君1990的大賣專輯《這樣的我》。（創意大群組提供）潘重威和林貴敏合作緣起於李翊君1990的大賣專輯《這樣的我》。（創意大群組提供）

二十年前兩人打造WEWE雙人組，捧紅李威、林佑威，草率決定自製拍攝第一部偶像劇《聖夏零度C》，因拍戲缺乏經驗導致公司重創，林貴敏一度失去自信，所幸有潘重威撐起公司、鼓勵她重拾寫作。為學編劇，她買齊工具書、向前輩請教，最後用最原始的方法，就是重看《來自星星的你》，並逐場紀錄，才找到寫作手感。兩人首部黑色喜劇《誤步歧途》拿下2020年文化部劇本佳作，但隨後遇上疫情，使發展一度停擺。

潘重威和林貴敏第一次拍偶像劇《聖夏零度C》慘賠，笑稱付了很高的學費。（創意大群組提供）潘重威和林貴敏第一次拍偶像劇《聖夏零度C》慘賠，笑稱付了很高的學費。（創意大群組提供）

沉澱期間，他們整理潘重威90年代拍攝、未曝光的明星底片，準備以「你的青春也是我的青春」籌辦展覽，同時將重心轉往IP開發。林貴敏以《迴圈》奪拍第16屆拍台北劇本甄選後，潘重威將其擴寫成八集影集《魔女有條件》，並成功入選金馬創投。該案受到多國平台與投資方青睞，四天內完成37場密集會議，說話說到聲音都啞了。

潘重威和林貴敏成功打造WEWE二人組，才從創意人轉成影視全方面的經紀人。（創意大群組提供）潘重威和林貴敏成功打造WEWE二人組，才從創意人轉成影視全方面的經紀人。（創意大群組提供）

潘重威和林貴敏合作35年，是工作夥伴也是人生伴侶。（創意大群組提供）潘重威和林貴敏合作35年，是工作夥伴也是人生伴侶。（創意大群組提供）

金馬創投讓兩人得以重回戲劇製作，像是工作人生的「補考」。期間林貴敏也以《女支者遭咯》獲優良電影劇本優等獎，故事取材自身記者友人，描繪中年展開第二人生的歷程。潘重威表示，「創意大群組」未來將更專注IP開發，希望與更多影視創作者、優秀演職人員攜手，持續在台灣影視產業深耕。

