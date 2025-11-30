自由電子報
娛樂 亞洲

Nene、泰版道明寺互相退追疑分手 甩不掉「辱華」標籤

28歲泰籍華裔女歌手「Nene」鄭乃馨。（翻攝自IG）28歲泰籍華裔女歌手「Nene」鄭乃馨。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕28歲泰籍華裔女歌手「Nene」鄭乃馨曾經參加《創造贏2020》以第5名成團出道，原本走甜美風格的Nene，去年4月認愛「泰版道明寺」Bright。近日Nene上節目大談中國廁所很骯髒、女生不沖水種種言論讓小粉紅玻璃心碎滿地，丟了中國市場。細心的網友發現她的感情似乎也出現問題，因為她和Bright已經互相取消追蹤，懷疑兩人已經分手了。

Bright大方認愛「Nene」鄭乃馨，眼尖網友發現兩人已互相退追。（翻攝自IG）Bright大方認愛「Nene」鄭乃馨，眼尖網友發現兩人已互相退追。（翻攝自IG）

Nene近日在社群發文都很悲觀。（翻攝自IG）Nene近日在社群發文都很悲觀。（翻攝自IG）

Nene近日在社群平台不斷用英文發文，內容大多表達自己的悲傷，她說「我哭不出來，恨意比悲傷更強烈」、「再見」，今（30）稍早她甚至爆粗口說：「這毛茸茸的東西真他X可愛」。加上Nene原本就是個戀愛腦，認愛Bright之後，從原本的甜美風轉變成黑暗女王，人格丕變，人氣也跟著溜滑梯。今年7月她在泰國開見面會時，甚至強調是「治癒儀式」，期間還表示透過「通靈」、「能量解讀」、「靜默送別」可以為粉絲提供心靈療癒，最誇張的是還送粉絲神諭卡，搞得跟邪教一樣。

Nene（後）在見面會上抱著男友Bright痛哭。（翻攝自微博）Nene（後）在見面會上抱著男友Bright痛哭。（翻攝自微博）

這還不是最誇張的，見面會中，Nene抱著男友Bright大哭，還說自己為他捨棄很多，回泰國發展陪他一起批評中國的缺點，如今愛情、事業似是兩頭空。

