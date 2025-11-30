自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日本樂團沒在怕！Saucy Dog開唱喊「我們很喜歡台灣」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搖滾樂團Saucy Dog昨天（29日）晚間在新莊Zepp New Taipei開唱，這是他們首次在台舉行的專場演唱會「Saucy Dog LIVE 2025 in TAIPEI」，Saucy Dog在開場向歌迷大喊：「我們來晚了！我們是Saucy Dog！」

Saucy Dog首次在台專場於Zepp New Taipei舉行。（日吉"JP"純平提供）Saucy Dog首次在台專場於Zepp New Taipei舉行。（日吉"JP"純平提供）

Saucy Dog自2013年成軍，成員包括主唱石原慎也、貝斯手秋澤和貴與鼓手せとゆいか，他們曾在2023年時曾來台參加RUSH BALL in TAIWAN的活動，昨晚是他們首次專場演出。演唱會一開場，Saucy Dog便以經典歌曲《結》拉開序幕，強勁的鼓點與充滿情感的歌詞瞬間點燃了現場的熱情。緊接著《現在を生きるのだ。》、《BLUE》連發，展現了樂團強大的現場爆發力，讓台下歌迷跟著節奏揮舞雙手。

Saucy Dog帶來精彩演出，讓人聽得如癡如醉。（日吉"JP"純平提供）Saucy Dog帶來精彩演出，讓人聽得如癡如醉。（日吉"JP"純平提供）

當經典爆紅曲《シンデレラボーイ》的前奏一下，全場立刻爆發出震耳欲聾的尖叫聲，不少歌迷更跟著大合唱，將演唱會氣氛推上第一個高點。Saucy Dog在Talking橋段展現了不少中文及台語，主唱石原慎也不停以「水啦！」、「超ㄅㄧㄤˋ」、「一起High吧！」跟台下歌迷互動，以中文問大家：「你們喜歡我嗎？」時，台下熱烈的回應「喜歡！」主唱石原慎也也幽默的回應大家：「聽你在叭噗。」但馬上又向歌迷說：「我也喜歡你們！」引起全場歌迷尖叫。

Saucy Dog也表示：「可以在台北舉辦專場演唱會實在很開心！我們很喜歡台灣，很喜歡台灣的美食。謝謝大家一直以來的支持，今天實在是很開心。」演唱會尾聲，Saucy Dog希望全場歌迷都能一起大聲唱歌，全場歌迷也隨著台上的演出互相呼應，場面熱烈又溫馨。

Saucy Dog之前還擔心沒人來，結果歌迷填滿Zepp New Taipei。（日吉"JP"純平提供）Saucy Dog之前還擔心沒人來，結果歌迷填滿Zepp New Taipei。（日吉"JP"純平提供）

安可時，Saucy Dog表示：「下次再來！請大家向朋友多多宣傳Saucy Dog。」安可曲《いつか》全場大合唱，為這場台北專場畫下了最完美的句點。Saucy Dog下台前向全場歌迷深深鞠躬表達謝意外，也再次向歌迷大喊：「下一次再來！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中