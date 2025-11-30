日本樂團沒在怕！Saucy Dog開唱喊「我們很喜歡台灣」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搖滾樂團Saucy Dog昨天（29日）晚間在新莊Zepp New Taipei開唱，這是他們首次在台舉行的專場演唱會「Saucy Dog LIVE 2025 in TAIPEI」，Saucy Dog在開場向歌迷大喊：「我們來晚了！我們是Saucy Dog！」

Saucy Dog首次在台專場於Zepp New Taipei舉行。（日吉"JP"純平提供）

Saucy Dog自2013年成軍，成員包括主唱石原慎也、貝斯手秋澤和貴與鼓手せとゆいか，他們曾在2023年時曾來台參加RUSH BALL in TAIWAN的活動，昨晚是他們首次專場演出。演唱會一開場，Saucy Dog便以經典歌曲《結》拉開序幕，強勁的鼓點與充滿情感的歌詞瞬間點燃了現場的熱情。緊接著《現在を生きるのだ。》、《BLUE》連發，展現了樂團強大的現場爆發力，讓台下歌迷跟著節奏揮舞雙手。

Saucy Dog帶來精彩演出，讓人聽得如癡如醉。（日吉"JP"純平提供）

當經典爆紅曲《シンデレラボーイ》的前奏一下，全場立刻爆發出震耳欲聾的尖叫聲，不少歌迷更跟著大合唱，將演唱會氣氛推上第一個高點。Saucy Dog在Talking橋段展現了不少中文及台語，主唱石原慎也不停以「水啦！」、「超ㄅㄧㄤˋ」、「一起High吧！」跟台下歌迷互動，以中文問大家：「你們喜歡我嗎？」時，台下熱烈的回應「喜歡！」主唱石原慎也也幽默的回應大家：「聽你在叭噗。」但馬上又向歌迷說：「我也喜歡你們！」引起全場歌迷尖叫。

Saucy Dog也表示：「可以在台北舉辦專場演唱會實在很開心！我們很喜歡台灣，很喜歡台灣的美食。謝謝大家一直以來的支持，今天實在是很開心。」演唱會尾聲，Saucy Dog希望全場歌迷都能一起大聲唱歌，全場歌迷也隨著台上的演出互相呼應，場面熱烈又溫馨。

Saucy Dog之前還擔心沒人來，結果歌迷填滿Zepp New Taipei。（日吉"JP"純平提供）

安可時，Saucy Dog表示：「下次再來！請大家向朋友多多宣傳Saucy Dog。」安可曲《いつか》全場大合唱，為這場台北專場畫下了最完美的句點。Saucy Dog下台前向全場歌迷深深鞠躬表達謝意外，也再次向歌迷大喊：「下一次再來！」

