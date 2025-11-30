伍佰壓軸簡單生活節全場嗨翻 李宗盛爆料和他同台的都是「水查某囡仔」

伍佰在「天空舞台」壓軸演出。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 Simple Life 簡單生活節」今（30日）繼續在華山大草原開唱，原本下午下起雨，還好晚上雨停了，歌迷在舒服的天氣中聽歌，本土天王伍佰在「天空舞台」壓軸演出，歌壇大哥大李宗盛以嘉賓身分登場，全場歡呼尖叫，兩人趣味互動逗樂歌迷。

伍佰一登台就談到：「簡單生活節20年了，最早就是我們來唱的，大家準備好了沒。」隨即帶來《小姐免驚》、《恨世生》、《愛情限時批》等歌曲，另外還指揮歌迷現場玩波浪舞，氣氛超嗨。

請繼續往下閱讀...

今晚伍佰也獻唱歌迷愛歌《浪人情歌》，絕大部分都是由台下歌迷大合唱，有如超大型戶外KTV，另外最大驚喜是李宗盛登台擔任嘉賓，兩人合唱《夢醒時分》以及《台北孤兒》，伍佰談到：「大哥能來是我很榮幸的事情。」李宗盛則說：「以前可以和他同台的都是『水查某囡仔』。」伍佰也提到《台北孤兒》這首歌：「20年前我們就是在這邊唱的，經過20年我們都還是很年輕。」

最後伍佰以《墓仔埔也敢去》再次帶動全場大合唱，歌迷聽得不過癮，頻喊安可，接著又喊「加班」，伍佰被歌迷熱情打動，果真再次登台獻唱。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法