自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

新學校領袖「零冷場」嗨爆！掀裙搞怪連嗑兩次「巧克力小籠包」

新學校領袖3度席捲台灣。（大鴻藝術 BIG ART提供）新學校領袖3度席捲台灣。（大鴻藝術 BIG ART提供）

〔記者鍾志均／新北報導〕日本超人氣團體「新學校領袖」（ATARASHII GAKKO!）今（30）晚在Zepp New Taipei舉辦第二次在台專場，全場尖叫聲從開場持續到安可，氣氛沸騰。

身穿淺金色羽織帥氣現身，瞬間引爆現場歡呼。（大鴻藝術 BIG ART提供）身穿淺金色羽織帥氣現身，瞬間引爆現場歡呼。（大鴻藝術 BIG ART提供）

「台北嗨起來！」開場由4位成員Suzuka、Mizyu、Rin和Kanon身穿淺金色羽織帥氣現身，隨著和風與電音的旋律，在台上勁歌熱舞，台下歌迷則隨著節拍揮舞毛巾，氣氛從《Go Wild》、《Toryanse》一路升溫，充滿爆發力的演出，燃爆全場。

團員們在演唱會興奮分享抵台後的「爆吃行程」，表示剛剛上場前才吃了滷肉飯，昨晚更是深度體驗台灣美食，從鮑魚小籠包、烏龍珍珠奶茶、空心菜到炒飯，一一點名狂讚「全部都超好吃！」

讓她們印象深刻的還有「巧克力小籠包」，甚至好吃到吃了兩次，邊大喊「大家有吃過嗎？真的超有名！」逗笑台下歌迷。成員們甚至搞怪掀起裙襬，大喊：「我們是新學校的小籠包！」完全融入台灣文化、互動滿分。

演出後半段，四人換上黑色立領學生服造型再度登場。（大鴻藝術 BIG ART提供）演出後半段，四人換上黑色立領學生服造型再度登場。（大鴻藝術 BIG ART提供）

後續演唱的《Pineapple Kryptonite （Remix）》、《ARMSTRONG》等歌曲獲全場激烈應援，Suzuka也在舞台上激動喊出「謝謝大家！在這裡的大家是最棒的！」語氣充滿力量，讓全場氣氛再度升溫。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中