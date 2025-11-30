新學校領袖「零冷場」嗨爆！掀裙搞怪連嗑兩次「巧克力小籠包」

新學校領袖3度席捲台灣。（大鴻藝術 BIG ART提供）

〔記者鍾志均／新北報導〕日本超人氣團體「新學校領袖」（ATARASHII GAKKO!）今（30）晚在Zepp New Taipei舉辦第二次在台專場，全場尖叫聲從開場持續到安可，氣氛沸騰。

身穿淺金色羽織帥氣現身，瞬間引爆現場歡呼。（大鴻藝術 BIG ART提供）

「台北嗨起來！」開場由4位成員Suzuka、Mizyu、Rin和Kanon身穿淺金色羽織帥氣現身，隨著和風與電音的旋律，在台上勁歌熱舞，台下歌迷則隨著節拍揮舞毛巾，氣氛從《Go Wild》、《Toryanse》一路升溫，充滿爆發力的演出，燃爆全場。

團員們在演唱會興奮分享抵台後的「爆吃行程」，表示剛剛上場前才吃了滷肉飯，昨晚更是深度體驗台灣美食，從鮑魚小籠包、烏龍珍珠奶茶、空心菜到炒飯，一一點名狂讚「全部都超好吃！」

讓她們印象深刻的還有「巧克力小籠包」，甚至好吃到吃了兩次，邊大喊「大家有吃過嗎？真的超有名！」逗笑台下歌迷。成員們甚至搞怪掀起裙襬，大喊：「我們是新學校的小籠包！」完全融入台灣文化、互動滿分。

演出後半段，四人換上黑色立領學生服造型再度登場。（大鴻藝術 BIG ART提供）

後續演唱的《Pineapple Kryptonite （Remix）》、《ARMSTRONG》等歌曲獲全場激烈應援，Suzuka也在舞台上激動喊出「謝謝大家！在這裡的大家是最棒的！」語氣充滿力量，讓全場氣氛再度升溫。

