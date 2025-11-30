自由電子報
娛樂 最新消息

《瘋神無雙》班底香蕉老婆暴怒 出面反駁「為錢結婚」

香蕉（右）與老婆Timmy於2023年登記結婚。（翻攝自IG）香蕉（右）與老婆Timmy於2023年登記結婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕綜藝節目《瘋神無雙》班底「香蕉」王俊傑和老婆Timmy於2023年登記結婚，最近網友不斷在網路上討論兩人婚姻，還酸言酸語攻擊兩人婚姻建立在物質基礎。Timmy今（30）罕見發文反擊，強調自己並非為錢結婚，而是認定香蕉就是她的終身伴侶。

Timmy發文，怒斥酸民「永遠把別人的愛情想的很低級」。（翻攝自IG）Timmy發文，怒斥酸民「永遠把別人的愛情想的很低級」。（翻攝自IG）

Timmy說「有些人對感情的理解永遠停留在金錢交換，因為他們的人生裡沒有遇過值得托付的另一半，也沒有能力被真正的愛選擇」，她特別強調「我嫁給阿蕉不是因為他有錢，而是因為他是我認可的伴侶」。

Timmy（右）認為香蕉是個努力、負責、願意為生活打拚的人。（翻攝自IG）Timmy（右）認為香蕉是個努力、負責、願意為生活打拚的人。（翻攝自IG）

在Timmy眼中，香蕉是一個努力、負責、願意為生活打拚的人，所以她也用同樣的力氣支持他想做的任何目標，並照顧兩人共同的家，一起賺錢、一起承擔未來。Timmy駁斥自己不是別人習慣的那種「誰供養誰的劇本」，更特別標註「有夠無聊的，這不是早期的偶像劇情節嗎」？

Timmy更諷刺酸民：「酸民最可愛的地方，就是永遠把別人的愛情想的很低級」，究其原因就是這些人本身「沒有能力擁有更高級的關係。」

