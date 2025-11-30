自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

31歲網紅遺體遭塞行李箱 最後訊息毛毛的

奧地利31歲美妝網紅史蒂芬妮去年參加耶誕派對後失蹤，獨留愛犬在家。（翻攝自IG）奧地利31歲美妝網紅史蒂芬妮去年參加耶誕派對後失蹤，獨留愛犬在家。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕奧地利31歲美妝網紅史蒂芬妮（Stefanie Pieper）去年11月耶誕節參加派對後離奇失蹤，經過警方搜尋，在一處森林內發現她的遺體，史蒂芬妮的遺體被塞在行李箱棄置，當地媒體認為她的前男友，斯洛維尼亞籍的夜店保全彼得（Peter M.）涉嫌重大。彼得向警方認罪，承認兩人因爭吵，一時失手勒斃史蒂芬妮，還帶警方找到棄屍地點。

當時史蒂芬妮參加完耶誕派對，凌晨與友人共乘計程車回家，回到家之後還傳了簡訊「安全到家」報平安。不過，隨後友人又收到史蒂芬妮表示自家樓梯間有「奇怪的人影」，沒想到竟成為她最後的通訊紀錄。

史蒂芬妮的鄰居表示曾聽見激烈爭吵。（翻攝自IG）史蒂芬妮的鄰居表示曾聽見激烈爭吵。（翻攝自IG）

鄰居也表示，當晚聽見激烈爭吵聲，並目擊她的前男友彼得出現在住處附近，手上還抓著不明布塊。

由於史蒂芬妮隔天還有拍攝工作，但工作人員遲遲不見人影，只能到她住處查看，發現她心愛的黃金獵犬Marlow獨自待在家裡，手機被丟在附近的草叢中，家屬也立刻報案。

史蒂芬妮是個美妝網紅。（翻攝自IG）史蒂芬妮是個美妝網紅。（翻攝自IG）

彼得起初拒絕供詞，最後承認自己在史蒂芬妮回家後埋伏襲擊她。彼得表示裡人因感情發生問題，所以爆發爭吵，他失手勒斃史蒂芬妮後，將遺體塞入行李箱，並開車載到斯洛維尼亞森林丟棄，之後還試圖燒車滅證。奧地利媒體指出彼得的親屬疑似協助掩蓋犯罪正面臨調查。

☆保護被害人隱私，避免二度傷害☆

☆拒絕家庭暴力，請撥打110、113☆

☆拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中