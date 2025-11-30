31歲網紅遺體遭塞行李箱 最後訊息毛毛的

奧地利31歲美妝網紅史蒂芬妮去年參加耶誕派對後失蹤，獨留愛犬在家。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕奧地利31歲美妝網紅史蒂芬妮（Stefanie Pieper）去年11月耶誕節參加派對後離奇失蹤，經過警方搜尋，在一處森林內發現她的遺體，史蒂芬妮的遺體被塞在行李箱棄置，當地媒體認為她的前男友，斯洛維尼亞籍的夜店保全彼得（Peter M.）涉嫌重大。彼得向警方認罪，承認兩人因爭吵，一時失手勒斃史蒂芬妮，還帶警方找到棄屍地點。

當時史蒂芬妮參加完耶誕派對，凌晨與友人共乘計程車回家，回到家之後還傳了簡訊「安全到家」報平安。不過，隨後友人又收到史蒂芬妮表示自家樓梯間有「奇怪的人影」，沒想到竟成為她最後的通訊紀錄。

請繼續往下閱讀...

史蒂芬妮的鄰居表示曾聽見激烈爭吵。（翻攝自IG）

鄰居也表示，當晚聽見激烈爭吵聲，並目擊她的前男友彼得出現在住處附近，手上還抓著不明布塊。

由於史蒂芬妮隔天還有拍攝工作，但工作人員遲遲不見人影，只能到她住處查看，發現她心愛的黃金獵犬Marlow獨自待在家裡，手機被丟在附近的草叢中，家屬也立刻報案。

史蒂芬妮是個美妝網紅。（翻攝自IG）

彼得起初拒絕供詞，最後承認自己在史蒂芬妮回家後埋伏襲擊她。彼得表示裡人因感情發生問題，所以爆發爭吵，他失手勒斃史蒂芬妮後，將遺體塞入行李箱，並開車載到斯洛維尼亞森林丟棄，之後還試圖燒車滅證。奧地利媒體指出彼得的親屬疑似協助掩蓋犯罪正面臨調查。

☆保護被害人隱私，避免二度傷害☆

☆拒絕家庭暴力，請撥打110、113☆

☆拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法