《食尚玩家》主持群爆「夢幻旅店條件」 楊銘威點名冰島超震撼

〔記者傅茗渝／台北報導〕國旅住宿指標盛事「2025食尚玩家旅宿大賞」，今（30）日在台北隆重舉辦第三屆頒獎典禮。今年不僅正式頒發全新設立的「超暖心民宿大獎」，也公布「超豪華服務」、「殿堂級美食」、「最美景觀房」等11大類獎項，表揚本年度最受旅人喜愛的旅宿業者，邀請朵拉、風田、曾子余、納豆、梁舒涵、卞慶華等《食尚玩家》主持群擔任頒獎嘉賓，並由首度受邀擔任品牌大使的楊銘威出席。

「2025食尚玩家旅宿大賞」在主持人林柏妤（左起）、風田、朵拉、品牌大使楊銘威、納豆、梁舒涵、曾子余、卞慶華參與，圓滿落幕。（TVBS提供）「2025食尚玩家旅宿大賞」在主持人林柏妤（左起）、風田、朵拉、品牌大使楊銘威、納豆、梁舒涵、曾子余、卞慶華參與，圓滿落幕。（TVBS提供）

楊銘威育有一女一子，也是旅宿愛好者；談到家庭旅遊習慣，他表示每次旅行都會與太太分工：「老婆先決定地點，自己再詳細規劃附近飲食與配套景點。」一家人曾遊歷多國，其中他印象最深的是冰島，「那邊路面上有很多乾掉的岩漿，末世感很重，就連孩子印象最深的也是冰島。」至於挑選飯店時，他最重視孩子能否「放電」，而對自己的需求，他也笑說：「我會看有沒有生啤酒喝到飽！」

主持群談到心中的完美旅宿也各自提出看法。朵拉在頒發「超豪華服務大賞」時直言：「超豪華服務除了好吃早餐外，還要有私人管家，最好還有腹肌，讓我可以像小公主一樣。」夢幻發言意外被虧缺男友。卞慶華則強調自己最重視飯店的整體設計氛圍，甚至許願若有機會當飯店老闆，要打造泰北蘭納風格旅宿。剛新婚的曾子余則偏好海景房，享受海浪聲中入睡的浪漫，但仍補上一句：「一切還是以老婆為主，畢竟happy wife happy life！」

《食尚玩家》主持群風田（左起）、朵拉、梁舒涵、納豆、曾子余、卞慶華難得同框。（TVBS提供）《食尚玩家》主持群風田（左起）、朵拉、梁舒涵、納豆、曾子余、卞慶華難得同框。（TVBS提供）

今年亮點之一是首次亮相的「生態水泥獎盃」，以「低碳水泥」結合「永續砂石」打造，每一座皆由手工製作、紋理細節獨一無二，象徵永續精神的具體實踐，也為旅宿大賞增添難得的收藏價值。TVBS 數位事業部總監郭瀧億致詞，他宣布今年是《食尚玩家》的「永續旅遊元年」，並強調：「現今全球共通的核心是旅遊必須兼顧環境保護、文化傳承、社會共好與在地經濟發展。這也正呼應我們長期堅持的理念——永續旅遊就是在地化，在地化就是全球化；把台灣推向國際，讓永續成為日常。」他也期許未來《食尚玩家》「不只是推薦最新的台灣國旅，也能成為一股善的力量，能走得更慢、看得更深、與土地連結更緊密。」

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

