娛樂 亞洲

香港男團成員送安慰訊息給宏福苑災民 本人親證實

香港男子團體MIRROR成員姜濤暖心錄音鼓勵宏福苑大火災民。（翻攝自IG）香港男子團體MIRROR成員姜濤暖心錄音鼓勵宏福苑大火災民。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港男子團體MIRROR成員姜濤，因帥氣的外型累積許多粉絲喜愛，今年6月他傳出失足墜海消息，所幸被釣客及時拯救。近日香港新埔宏福苑發生五級大火，許多災民家園慘遭火噬，身心亦受重創。有災民在社群上表示自己煎熬4天，眼淚都哭乾了，加上心痛，身體就快撐不住時，手機竟突然姜濤送來的訊息。姜濤在訊息中親切詢問有什麼需要？並希望她一切都好。這個舉動被傳上網之後，姜濤本人出面證實，網友大呼暖心。

香港宏福苑28日發生五級大火，造成百餘人死亡。（法新社）香港宏福苑28日發生五級大火，造成百餘人死亡。（法新社）

原來這位災民是姜濤的粉絲，姜濤為了避免詐騙橫行，透過「ToZero系統」查到這位粉絲住在宏福苑，於是特地傳訊息問她有什麼需要？收到訊息的粉絲非常訝異，甚至驚呼：「我的天，真的是姜濤嗎？」，姜濤本人則留言：「透過同事知道了妳的情況，希望妳一切都好，有任何需要幫助的請和我們說」。災民表示，對方傳訊給她時，先是有禮的問要怎麼稱呼？表示想錄一段話鼓勵她，並希望她加油。

收到偶像的留言，災民心中感到不可置信，整晚心情都不能平復，姜濤在錄音中表示會安排同事送衣服給這位粉絲，想知道自己還有什麼地方幫得上忙，鼓勵她要撐住，會持續為這位粉絲祈禱與打氣。災民激動說：「真的是姜濤的聲音，我認得他的聲音，我真是從來沒想過姜濤會知道我的存在」。

姜濤透過自設服飾品牌TOEZRO資料庫得知有粉絲住在宏福苑，暖心打氣。（翻攝自IG）姜濤透過自設服飾品牌TOEZRO資料庫得知有粉絲住在宏福苑，暖心打氣。（翻攝自IG）

原來「ToZero系統」是姜濤設立服飾品牌「TOZERO」，這位災民去消費過，填寫的資料顯示她住在宏福苑，姜濤才特地留言鼓勵她。其他粉絲也證實，去年女兒過世，也有收到過姜濤的安慰，讓人覺得相當溫暖。姜濤也特別呼籲「收到ToZero系統訊息後，我們會和你們核對以往的購買資料，以證實身分，如對方不能核對資料，請不要透露任何個人資訊，並立即封鎖對方」。

