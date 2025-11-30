自由電子報
娛樂 最新消息

「蔡依林接班人」認尺度大！彎腰挺翹臀「頂水瓶」台下暴動

女團「HUR+」團員連穎ERIN推出Solo EP《EZ》，今天舉辦簽售會。（記者王文麟攝）女團「HUR+」團員連穎ERIN推出Solo EP《EZ》，今天舉辦簽售會。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕女團「HUR+」團員連穎ERIN推出Solo EP《EZ》，今天舉辦簽售會，邀來團員香蘭合唱新歌，她很開心自己的唱跳能力獲得肯定，還被網友封為「蔡依林接班人」，強調蔡依林是神一般的存在，除了讓她立下歌手志願之外，也因此考進輔大，將來會更精實自己，才能對得起這個封號。

連穎今天在舞台上大秀「絲滑褪衣舞」。（記者王文麟攝）連穎今天在舞台上大秀「絲滑褪衣舞」。（記者王文麟攝）

面對網路上褒貶不一的評價，她表示不會在意批評長相、身材的留言，但是說她表演沒做好，就會很難過。她今天在舞台上，大秀「絲滑褪衣舞」，動作俐落地褪下外衣，露出香肩與逆天長腿，加上緊緻的小蠻腰，全場尖叫不斷。

連穎最滿意自己的「腰身」，更在現場彎腰挺翹臀，讓水瓶立在尾椎骨上，引發陣陣驚呼。她這次在舞蹈中脫下衣服，外界覺得大膽，她則笑稱自己的穿著本來就比較開放，號稱是「HUR+」中尺度最大的，表示一定要露的部位是鎖骨、腰，絕對不能露的則是三點以及腳趾頭。

連穎最滿意自己的「腰身」。（記者王文麟攝）連穎最滿意自己的「腰身」。（記者王文麟攝）

每次連穎火辣登台，其實都有做好防護措施，有一次因為太投入，導致平口小可愛下滑，露出裡面的胸貼，粉絲還誤以為她露點了，引起軒然大波。至於不能露腳趾頭的原因？則是會讓她很害羞，但若是男友可以看嗎？她說未來如果生活在一起，自然也避免不了，只是她從出道以來都是單身，忙到沒有時間去認識異性朋友。

