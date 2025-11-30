自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

岡田准一低調放閃慶祝宮崎葵40歲生日 自豪比讚

岡田准一（右）和宮崎葵下個婚結婚滿8週年。（翻攝自X）岡田准一（右）和宮崎葵下個婚結婚滿8週年。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕45歲前日本偶像男團「V6」成員岡田准一和40歲女演員宮崎葵下個月就結婚8週年了，生性低調的岡田准一近日罕見曬恩愛，不過他曬恩愛的方式既低調又獨特，他分享了自己主演和製作的聚集《武士生死鬥》奪下Netflix日本排行榜第一名的照片，好巧不巧，旁邊第二名的恰巧是老婆宮崎葵演出的《一點點超能力》，兩人意外同框。

岡田准一（左）看似曬自己的《武士生死鬥》奪下Netflix日本榜第一名，旁邊第二名正巧是老婆宮崎葵。（翻攝自X）岡田准一（左）看似曬自己的《武士生死鬥》奪下Netflix日本榜第一名，旁邊第二名正巧是老婆宮崎葵。（翻攝自X）

一家6口生活幸福的岡田准一和宮崎葵，今年誕下第4個孩子，宮崎葵也在雜誌採訪時透露家裡沒有微波爐的小秘密。宮崎葵睽違13年演出民營電視台連續劇，逆齡生長的她看起來仍充滿青春、透明感；岡田准一則越來越有男子氣慨，在《武士生死鬥》當中，岡田准一對武打的熱情與努力充分展現出，表現也非常亮眼。

40歲的宮崎葵看起來仍相當清秀、透明。（翻攝自IG）40歲的宮崎葵看起來仍相當清秀、透明。（翻攝自IG）

宮崎葵接受時尚雜誌採訪時，談到最近自己換了一個蒸鍋，並且大力推薦，完全沒有偶像包袱，更有一種鄰家大姐姐的感覺。提起自己的蒸鍋，宮崎葵非常驕傲「上層蒸蔬菜或者肉的時候，美味精華會滴到下層，可以拿來煮湯，真的超厲害」滔滔不絕稱讚蒸鍋的宮崎葵還說「因為我們家沒有微波爐，所以加熱飯菜的時候，蒸鍋真的很好用」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中