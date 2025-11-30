岡田准一低調放閃慶祝宮崎葵40歲生日 自豪比讚

岡田准一（右）和宮崎葵下個婚結婚滿8週年。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕45歲前日本偶像男團「V6」成員岡田准一和40歲女演員宮崎葵下個月就結婚8週年了，生性低調的岡田准一近日罕見曬恩愛，不過他曬恩愛的方式既低調又獨特，他分享了自己主演和製作的聚集《武士生死鬥》奪下Netflix日本排行榜第一名的照片，好巧不巧，旁邊第二名的恰巧是老婆宮崎葵演出的《一點點超能力》，兩人意外同框。

岡田准一（左）看似曬自己的《武士生死鬥》奪下Netflix日本榜第一名，旁邊第二名正巧是老婆宮崎葵。（翻攝自X）

一家6口生活幸福的岡田准一和宮崎葵，今年誕下第4個孩子，宮崎葵也在雜誌採訪時透露家裡沒有微波爐的小秘密。宮崎葵睽違13年演出民營電視台連續劇，逆齡生長的她看起來仍充滿青春、透明感；岡田准一則越來越有男子氣慨，在《武士生死鬥》當中，岡田准一對武打的熱情與努力充分展現出，表現也非常亮眼。

請繼續往下閱讀...

40歲的宮崎葵看起來仍相當清秀、透明。（翻攝自IG）

宮崎葵接受時尚雜誌採訪時，談到最近自己換了一個蒸鍋，並且大力推薦，完全沒有偶像包袱，更有一種鄰家大姐姐的感覺。提起自己的蒸鍋，宮崎葵非常驕傲「上層蒸蔬菜或者肉的時候，美味精華會滴到下層，可以拿來煮湯，真的超厲害」滔滔不絕稱讚蒸鍋的宮崎葵還說「因為我們家沒有微波爐，所以加熱飯菜的時候，蒸鍋真的很好用」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法