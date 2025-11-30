陳揮文告別19年廣播節目 發文問：誰打電話給賴清德

資深媒體人陳揮文離開主持19年的《飛碟晚餐》。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深媒體人陳揮文於本月28在《飛碟晚餐》直播中透露，自己正式告別主持長達19年的招牌時段。他也發文表示自己「被離職」，並分享自己得知消息時心中浮起一個念頭，竟是立法院長韓國瑜金句「來是偶然，去是必然」。今（30）陳揮文也發文，沒想到他提出了一個問題：川普、習近平、高市早苗，誰會打電話給賴清德？

陳揮文表示雖然離開飛碟電台，仍有機會再見。（翻攝自臉書）

陳揮文從2006年7月起開始主持《飛碟晚餐》到2025年11月共19年時間。得知自己「被離職」後，陳揮文在社群發文表示：「陳揮文時間，下台一鞠躬」，更指「有上台，就有下台，無論上台下台，對每一位聽眾朋友，我都是發自內心深深一鞠躬」。

陳揮文也透露自己目前一切都好，感謝外界關心，更表示雖然離職，但卻跟老東家好聚好散，更宣傳下週起有新節目會聽眾服務。他個人則會在每週一到週五於YouTube頻道上進行直播，也會上電視台通告。最後以當年韓國瑜一句「人生，一期一會」向《飛碟晚餐》告別。

