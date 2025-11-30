自由電子報
娛樂 最新消息

簡單生活節DAY 2變天了！黃宣突變身「吳克群」加碼最應景曲目

黃宣在主舞台「天空舞台」打頭陣演出。（簡單生活節提供）黃宣在主舞台「天空舞台」打頭陣演出。（簡單生活節提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 Simple Life 簡單生活節」，今（30日）在華山大草原繼續第二天演出節目，昨天9m88還笑說天氣太熱，提醒歌迷多喝水小心中暑。沒想到，今天下午突然變天，隨著雨勢變大，現場雨衣還賣到缺貨趕緊補貨。在「天空舞台」主舞台打頭陣演出的YELLOW黃宣還臨時加碼應景歌曲《怪天氣》，粉絲聽了都會心一笑。

黃宣戴上假髮參加簡單生活節演出。（簡單生活節提供）黃宣戴上假髮參加簡單生活節演出。（簡單生活節提供）

黃宣一改平時的光頭模樣，今天頂著假髮上場，幽默道：「大家好，不好意思，那個黃宣他今天沒來。」引得全場大笑，接著又說：「今天天氣原本早上非常好，然後早上我去弄一下頭髮，剛剛叫車的時候司機看我帶著吉他就問：『是去表演嗎？你是歌手嗎？你叫什麼名字？』然後我就回他說：『我叫吳克群。』開玩笑的啦！大家不要當真。」

黃宣開玩笑說，自己戴上假髮像是「吳克群」。（簡單生活節提供）黃宣開玩笑說，自己戴上假髮像是「吳克群」。（簡單生活節提供）

另外黃宣也自嘲：「簡單生活20週年快樂！20週年耶，20年前我大概就是這個髮量。」他也選唱金曲歌后蔡健雅的歌曲《思念》，透露：「有一次遇到一個朋友，他說他很喜歡我的歌，我問他哪一首，他說《思念》，其實這是Tanya的歌啦。」

