娛樂 日韓

韓「工科女神」懷孕生父斷聯 恨：報應會還給你

徐敏在因《Heart Signal 3》獲得「工科女神」稱號。（翻攝自X）徐敏在因《Heart Signal 3》獲得「工科女神」稱號。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕網紅徐敏在（現改名為徐恩祐）因2020年參加戀愛實境秀走紅，2022年她與前男友南太鉉因吸毒被捕，最後被判處10個月有期徒刑，讓徐敏在痛苦不堪，甚至跳樓造成骨盆骨折。一度誤入歧途的徐恩在，人生路途坎坷，今年5月她公開懷孕消息，並至控孩子生父、前男友A失聯，雙方只能透過法律溝通。今（30）日徐敏在憤怒發文，恨指：讓兩條生命痛苦的痛會報應在你身上。

目前懷有身孕的徐敏在，因孩子生父A男不願與她正面對話，心懷憤恨。（翻攝自X）目前懷有身孕的徐敏在，因孩子生父A男不願與她正面對話，心懷憤恨。（翻攝自X）

目前懷有身孕的徐敏在，因孩子生父A男不願與她正面對話，因此發出多篇指控A男文章，現已全數刪除。今徐敏在又發文，表示：「不是因為和解了才刪除貼文，生父（指A男）目前仍是斷聯的狀態，我沒有其他的要求，只希望能夠好好溝通，沒想到卻遭無視」。徐敏在單方面忍受對方冷暴力，甚至延後透過法律對應解決手段。

徐敏在指控孩子生父，連最基本該做的事、該負的道德責任都不履行。（翻攝自X）徐敏在指控孩子生父，連最基本該做的事、該負的道德責任都不履行。（翻攝自X）

A男對於自己所作所為絲毫未表現出誠意，讓徐敏在非常痛苦，甚至認為「身為孩子的爸爸，連最基本該做的事、該負的道德責任都不履行，放任兩條生命陷入痛苦，我深深相信，你（A男）會得到報應的」。

當年徐敏在因《Heart Signal 3》獲得「工科女神」稱號，爆出一連串脫序行為。原本想要重新開啟生活的她，5月懷孕後，又與孩子生父鬧上法庭。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

