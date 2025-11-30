兩人幸福她也有份！徐譽庭公開邱澤、許瑋甯多年暖舉：深深刻在心裡

徐譽庭與邱澤、許瑋甯多次合作，私交甚篤。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕邱澤、許瑋甯登記結婚4年，育有一子，28日在台北文華東方補辦婚宴，現場星光雲集，新人誓言甜到滿場濕眼眶。編劇徐譽庭也被觸動，在典禮後發文感嘆「非常感動的婚禮」，並公開這對夫妻多年的暖心互動，直言：「真的真的深深刻在心裡」。

邱澤夫婦多年默默關心徐譽庭，她直呼幸福裡也有自己。（翻攝自臉書）

徐譽庭透露，因多年合作與相處，她與邱澤、許瑋甯早已建立深厚情誼。每逢過年，自己獨自在台北時，夫妻倆總會默默記得她，還特地把炒米粉、紅燒豬腳送到家門口，「就好像他們的幸福，我也在裡面。」她感性寫下，看著兩人站上婚禮舞台，她也跟著百感交集，「我知道他們會一直幸福著。」

婚宴上，邱澤說坦言從小搬家、住校、劇組到處跑，從沒真正知道「家」是什麼，「直到遇見妳，我才開始對家有了想像。」許瑋甯則回憶兩人相處的心動瞬間，從因喜歡同一本書萌芽，到邱澤口袋塞小音響陪她散步聽歌、口袋沒錢買水也想繼續牽著她走，那句直球「妳想做我的女朋友嗎？」更讓感情正式定調，細膩程度讓賓客直呼甜到不行。

