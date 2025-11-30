自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜國際封王奪「亞洲電視大獎」 感動喊：世界級肯定

〔記者侯家瑜／台北報導〕民視週日黃金八點檔《綜藝大集合》再傳捷報，勇奪「2025亞洲電視大獎」最佳綜藝節目主持人獎，讓台灣綜藝全面在國際發光。由胡瓜領軍阿翔、籃籃、郭忠祐及賴慧如，以滿滿歡樂與獎金陪伴觀眾多年，這次能在眾多亞洲節目中脫穎而出，胡瓜感動直呼：「這是一種世界級的肯定！」他感謝辛苦的製作團隊，每次外景都得面對風吹日曬雨淋，也感謝觀眾及每一位參與的「隱形主持人」，就是熱情鄉親，是他們讓節目充滿爆笑火花。

胡瓜主持《綜藝大集合》多年。（民視提供）胡瓜主持《綜藝大集合》多年。（民視提供）

節目日前前進桃園中壢仁海宮錄影，現場人潮洶湧，胡瓜感嘆：「不愧是仁海宮！」為回饋鄉親，節目全新推出「搖滾人生錦標賽」，鼓勵當地長者動動手腳、活化身心。比賽共三關，胡瓜今年66歲仍親自上陣，與董至成示範遊戲，沒想到兩人卻「翻車」翻到懷疑人生。

胡瓜溜溜球一顆都沒接中。（民視提供）胡瓜溜溜球一顆都沒接中。（民視提供）

其中最具挑戰性的「溜溜球分海」關卡，胡瓜一顆球都接不到，董至成也手忙腳亂。賴慧如見狀建議兩人合作、「一人顧一邊」，但兩人即使合力仍然完全失敗。胡瓜忍不住苦笑：「我們有這麼癡呆嗎？」甚至玩到最後直接放棄喊：「算了算了！」笑翻全場。

董至成玩遊戲玩到懷疑人生。（民視提供）董至成玩遊戲玩到懷疑人生。（民視提供）

輪到70歲以上的媽媽們上場後，反倒展現驚人穩定度，手眼協調超強、動作俐落，每一步都精準到位，讓工作人員看得目瞪口呆。最後冠軍由在地媽媽奪下，胡瓜和董至成只能哭笑不得，自嘲：「看來真的要回去好好訓練了！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中