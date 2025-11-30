胡瓜國際封王奪「亞洲電視大獎」 感動喊：世界級肯定

〔記者侯家瑜／台北報導〕民視週日黃金八點檔《綜藝大集合》再傳捷報，勇奪「2025亞洲電視大獎」最佳綜藝節目主持人獎，讓台灣綜藝全面在國際發光。由胡瓜領軍阿翔、籃籃、郭忠祐及賴慧如，以滿滿歡樂與獎金陪伴觀眾多年，這次能在眾多亞洲節目中脫穎而出，胡瓜感動直呼：「這是一種世界級的肯定！」他感謝辛苦的製作團隊，每次外景都得面對風吹日曬雨淋，也感謝觀眾及每一位參與的「隱形主持人」，就是熱情鄉親，是他們讓節目充滿爆笑火花。

胡瓜主持《綜藝大集合》多年。（民視提供）

節目日前前進桃園中壢仁海宮錄影，現場人潮洶湧，胡瓜感嘆：「不愧是仁海宮！」為回饋鄉親，節目全新推出「搖滾人生錦標賽」，鼓勵當地長者動動手腳、活化身心。比賽共三關，胡瓜今年66歲仍親自上陣，與董至成示範遊戲，沒想到兩人卻「翻車」翻到懷疑人生。

胡瓜溜溜球一顆都沒接中。（民視提供）

其中最具挑戰性的「溜溜球分海」關卡，胡瓜一顆球都接不到，董至成也手忙腳亂。賴慧如見狀建議兩人合作、「一人顧一邊」，但兩人即使合力仍然完全失敗。胡瓜忍不住苦笑：「我們有這麼癡呆嗎？」甚至玩到最後直接放棄喊：「算了算了！」笑翻全場。

董至成玩遊戲玩到懷疑人生。（民視提供）

輪到70歲以上的媽媽們上場後，反倒展現驚人穩定度，手眼協調超強、動作俐落，每一步都精準到位，讓工作人員看得目瞪口呆。最後冠軍由在地媽媽奪下，胡瓜和董至成只能哭笑不得，自嘲：「看來真的要回去好好訓練了！」

