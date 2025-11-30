自由電子報
娛樂 日韓

GD 2025 MAMA風光奪獎 卻對表演影片比倒讚？

「GD」權志龍風光抱回「年度藝人」、「最佳男歌手」、「最佳唱跳男Solo」等4項大獎。（翻攝自IG）「GD」權志龍風光抱回「年度藝人」、「最佳男歌手」、「最佳唱跳男Solo」等4項大獎。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國2025 MAMA AWARDS，睽違7年重返香港舉行，沒想到典禮前一天香港大埔宏福苑發生大火，造成128人不幸罹難，目前仍有百餘人行蹤未明。為表哀悼之意，MAMA典禮做出許多調整，幸好2天典禮順利落幕，風光抱回「年度藝人」、「最佳男歌手」、「最佳唱跳男Solo」等4項大獎的「GD」權志龍，親自在MAMA官方IG影片下留下大拇指向下的倒讚符號，韓媒解讀為這是GD對自己表現不佳感到懊惱。

GD在MAMA官方IG影片下留下大拇指向下的倒讚符號（紅框處）。（翻攝自IG）GD在MAMA官方IG影片下留下大拇指向下的倒讚符號（紅框處）。（翻攝自IG）

GD昨晚獲獎連連大豐收，更變換多種造型領獎，更帶來大批舞群助陣，賣力演唱《DRAMA》、《HEARTBREAKER》、《無題》3首歌，表演影片在YouTube上架16小時已經累積超過140萬觀看次數。對於GD在留言區留下倒讚的行為，韓媒認為是GD對自我表現感到懊惱的「自我負評」、「自己也失望」；粉絲則有不同看法，認為GD不滿MAMA的音響設備，倒讚是對主辦方抗議。

GD在自己相關影片按了讚。（翻攝自IG）GD在自己相關影片按了讚。（翻攝自IG）

主辦單位昨晚將表演影片上傳IG之後，GD在留言區留下倒讚符號引發喧然大波，細心網友注意到，他對自己相關貼文都給了「讚」，但粉絲認為GD表演時一度變臉，應是對MAMA的音響品質失望，認為是對主辦方的不滿。總而言之，GD的一個倒讚，已經累積將近7萬個讚，討論度超高。

