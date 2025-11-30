宇宙人公開失眠救星 吉他手這一招厲害了

宇宙人在演出活動上和粉絲開心互動。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕宇宙人將在12月20日重返小巨蛋開唱，最近先在小型派對中和粉絲開心互動，另外團員也各自分享失眠救星，結果唯一沒有失眠困擾的吉他手阿奎，倒是提供了有趣的招數。

「vivo x 宇宙人 α：回到未來1986 台北小巨蛋演唱會」，僅剩下20天準備時間，團員和粉絲同樣期待，最近在活動上宇宙人也獻唱《你的樣子》、《藍色的你》，以及新歌《不曾寧靜的夜》，團員笑說：「大家太放鬆了，好像隨時都能直接睡在現場！」

宇宙人期待小巨蛋演唱會。（相信音樂提供）

另外宇宙人也公開各自的失眠救星，主唱小玉是抗噪耳機重度使用者：「每天都會開抗噪，不聽音樂，不然會覺得在工作。」貝斯手方Q則是很需要蒸氣眼罩：「熱熱的很放鬆。」他還曾買過能模擬日光的高科技眼罩，有 LED 會在眼皮裡亮，連起床時間都是 App 計算，非常注重睡眠健康。至於二寶爸阿奎則完全沒失眠困擾，談到：「每天練團、顧小孩，累到可以隨時睡著！」他還笑說，如果團員失眠，「歡迎來我家顧小孩，保證很好睡！」

