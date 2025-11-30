自由電子報
娛樂 最新消息

大槻真希唱一半被中斷帶離 日主播：故意操作打認知戰

大槻真希前天在上海演出到一半，突被強制中斷、並被帶離舞台。（翻攝自X）大槻真希前天在上海演出到一半，突被強制中斷、並被帶離舞台。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕因中日關係緊張，部分日本藝人在中國活動相繼被取消，日籍歌手大槻真希28日演出到一半突被強制中斷帶離舞台，令她十分錯愕，日本東京放送電視台（TBS）主播安住紳一郎隨即發出怒火。

安住紳一郎表示：「唱歌途中被強行中斷，還被完整拍攝下來，如果這是中國操作，那就是他們擅長的認知作戰。」並認為這和中國司長手插口袋一樣，「可能都是故意的。」

由於日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」答詢，和中國關係持續緊張，中國近期接連取消日本藝人活動，包括歌手濱崎步上海演唱會、爵士鋼琴家上原廣美音樂會、偶像團體「桃色幸運草Z」上海活動，以及日本人氣動畫「美少女戰士」音樂劇等，理由全部都是「不可抗力因素」。

大槻真希是在前天於上海參加活動「萬代南夢宮嘉年華2025」，正演唱動畫「航海王」（ONE PIECE）片尾曲Memories時，舞台突一片黑暗，接著麥克風和音樂同時被切斷；大槻當下搞不清楚狀況，2名工作人員上台告知後，大槻錯愕地張大嘴巴，接著被匆匆帶離舞台，相關影片也在社群瘋傳。

點圖放大
點圖放大
