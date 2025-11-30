自由電子報
娛樂 最新消息

白家綺重返八點檔遇「大魔王」 一開工就「震撼教育」：眼淚掉下來

〔記者李紹綾／台北報導〕白家綺救火加入民視八點《好運來》，一進棚立刻上陣綁架戲，被操到直喊：「八年沒拍戲的能量，一次全部奉上。」她這次更與心中偶像翁家明對戲，雖然對方在劇中飾演大反派，氣場強到令人不寒而慄，卻也讓她瞬間變身小粉絲。

白家綺在《好運來》遇綁架，還被大反派翁家明賞巴掌。（民視提供）白家綺在《好運來》遇綁架，還被大反派翁家明賞巴掌。（民視提供）

暌違八年重返八點檔戰場，白家綺坦言《好運來》的戲量和強度都是硬仗。除了繼續與老公吳東諺交鋒，她更形容與翁家明對戲才是真正的「大魔王關卡」。她笑說第一次見到翁家明，就忍不住衝上前問能不能合照，「明明是壞到讓人想揍的高海生，結果本人超溫柔、超Nice，完全反差萌」。

白家綺（中）拍《好運來》，被翁家明的威壓感嚇到眼淚忍不住流下。（民視提供）白家綺（中）拍《好運來》，被翁家明的威壓感嚇到眼淚忍不住流下。（民視提供）

但鏡頭一開，氣氛瞬間 180 度大轉變。白家綺心有餘悸地說：「一對戲，那個威壓感直接爆出來，我真的會怕到眼淚自己掉下來。」她心裡一直想：「哇塞，他真的好可怕！」她也感謝翁家明給足能量，讓她能把被綁架的無助與恐懼演得更加真實。

白家綺（右）開心能與偶像翁家明合作。（民視提供）白家綺（右）開心能與偶像翁家明合作。（民視提供）

白家綺（左起）、吳東諺夫妻檔在《好運來》火花升級，與大反派翁家明一起合影。（民視提供）白家綺（左起）、吳東諺夫妻檔在《好運來》火花升級，與大反派翁家明一起合影。（民視提供）

對於白家綺口中的「震撼教育」，翁家明則透露，他既心疼顏曉筠車禍受傷，也感謝白家綺緊急救火演出，讓劇情能順利推進。他也談到從男神形象變成觀眾罵到不行的反派心情，「朋友也會說『你真的太壞了！』」但他認為這就是戲劇魅力所在，「高海生的威壓感一定要給夠，才能幫到對手演員，畫面才會到位、戲才會好看」。

