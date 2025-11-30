「蜜雪薇琪」蜜雪嫁身價千億尪 露面大哭摔酒杯吐心聲

蜜雪薇琪的蜜雪 Michelle 推出新歌《真心的擁抱》。（唱戲世界提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「蜜雪薇琪」的蜜雪 Michelle Hsu 回來了！她和身家3800億的企業家老公結婚17年，宣布推出最新創作《真心的擁抱》，以細膩的詞曲描繪了暗戀的心酸，明明渴望被愛、渴望被理解，但對方永遠不知道，也永遠看不見。在愛裡，最痛的不是離開，而是從未被選擇。

在《真心的擁抱》創作中，她也加入許多隱藏細節，前奏裡加入了 Tape Noise 磁帶雜訊，是類比錄音本身磁帶的物理缺陷，代表情感中的不完美，搭上 Radio Noise 無線電雜訊，隱約的底噪鋪陳歌曲不安定的心，Retro 復古的編曲開頭講述一段舊傷口的故事。

蜜雪久違拿起大提琴，為新歌苦練近一年。（唱戲世界提供）

貫穿整首的悲傷大提琴，更是蜜雪的最大挑戰，好久沒有拿出大提琴的她花了快一年的時間密集練習，就只為了能完美拉出最想表達的情緒，就連拍攝 MV 的時候也一點都不馬虎，就怕演奏不到位會影響拍攝出來的效果。

蜜雪以深夜獨白般的聲線詮釋《真心的擁抱》，唱出暗戀裡最痛的「從未被選擇」。（唱戲世界提供）

MV 也暗藏虐心劇情，導演設計的是充滿浪漫氛圍的燭光晚餐，但陪伴蜜雪的竟然只有孤獨的空氣，喝著的紅酒就像心裡滴下的血。拍攝時，蜜雪情緒陷入太深，不小心用力過度把紅酒杯打破了，導演緊急喊卡，一時還沒有回過神來的蜜雪依然呆在原地沒有反應過來，倒是所有的工作人員都急著過去查看，還好沒有受傷。

導演原本還擔心家庭美滿的蜜雪會哭不出來，特別準備眼藥水；沒想到蜜雪一直把自己投入在角色跟歌曲的情緒當中，看著手機照片與訂情戒指的蜜雪再也忍不住，完全釋放情緒大哭。在場所有人都不由自主屏息凝氣，挑戰度最高的一幕就這樣完成，也成為蜜雪出道21年來最難的任務之一。

歌曲尾聲安排 Live Bass 激昂 solo 與合音左右填滿，進入整首的情緒高潮，而主旋律依舊寂寞地唱著，代表著看清現實的心。最後ENDING 畫面，蜜雪抱著大提琴躺在廣闊無人的地上，留給觀眾無限想像。

