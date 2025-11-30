自由電子報
娛樂 最新消息

炎亞綸離開台灣 飛曼谷重啟親曝：適合自己的地方

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸近來以個人視角出發，跨界《我偷偷升級》全新身份YTR，今（30）天也宣布「Ikigai」巡迴演唱會12月20日開唱的首站曼谷正式開賣。

炎亞綸「Ikigai」巡迴演唱會首站在曼谷。（晴空鳥提供）炎亞綸「Ikigai」巡迴演唱會首站在曼谷。（晴空鳥提供）

這不僅是他生涯首次在泰國開唱，也是暌違三年全新專輯《Ikigai》推出後的首場演唱會。炎亞綸表示，過去這幾年他花了大量時間沉澱與重整，當他意識到自己準備好再次站上舞台時，心裡自然浮現的第一個城市就是曼谷。泰國觀眾多年來給他的支持一向安靜、溫柔、不催促，只是單純地陪伴，讓他覺得這樣的能量非常適合作為新旅程的起點。

這次首站也會加入更多舞台肢體與全新的情緒表達，他補充：「加入舞蹈不是為了炫技，而是讓身體可以跟著音樂一起說話。」曼谷對炎亞綸來說是一場重啟儀式，《Ikigai》十首新歌將在這裡首次完整呈現，正式掀開巡演的第一頁。

炎亞綸回歸歌手初心。（晴空鳥提供）炎亞綸回歸歌手初心。（晴空鳥提供）

炎亞綸坦言，剛出道時從未想過自己會在泰國開個人演唱會，「那時候只覺得能站在台上唱歌，就是一件很幸運的事。」多年後，當這件事真正發生，他感受到的不是夢幻，而是一種踏實，像走過一些路、經歷一些事之後，抵達了一個意料之外卻很適合自己的地方。

雖然現在擁有 CEO、創作者等多重身分，但他說，只要站上舞台，心里最先回到的永遠是歌手的初心，不是展示，而是與觀眾共享同一個呼吸的瞬間。他也笑說自己會練習泰文，雖然有點壓力，但更多的是期待。他表示，這場演唱會對他而言，是一句溫柔又誠懇的道謝：「謝謝沒有離開的你們，也謝謝沒有放棄的自己。」

泰國曼谷站門票將於泰國 TTM、Trip.com「攜程旅行網」同步開賣，售票自 11 月 30 日啟動。更多巡演城市與演出資訊將陸續公布。

