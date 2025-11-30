自由電子報
娛樂 最新消息

為阿嬤的心願而演！「洗衣店金孫」張瑞夫客串八點檔：等很久了

張瑞夫（中）客串《百味人生》，初登場就被醬油濺滿衣服。（三立提供）張瑞夫（中）客串《百味人生》，初登場就被醬油濺滿衣服。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「萬秀洗衣店」第三代老闆張瑞夫近來身分多元，不僅主持、自媒體雙線並行，如今更跨界挑戰戲劇，驚喜客串三立八點檔《百味人生》。這是他人生第一次演戲，劇情一登場就極具畫面感。張瑞夫劇中與好友王上豪手捧淋上醬油的小湯包走來，卻慘被林萱瑜與大牙拉扯的衝突波及，醬油濺滿衣服，陳謙文與韓宜邦上前關心後，更帶出後續一連串的劇情線，讓張瑞夫的登場相當亮眼。

張瑞夫（右二）在《百味人生》，衣服被醬油濺到，陳謙文（左二）前來關心。（三立提供）張瑞夫（右二）在《百味人生》，衣服被醬油濺到，陳謙文（左二）前來關心。（三立提供）

張瑞夫（左起）客串《百味人生》，開心與好友林萱瑜、陳謙文對戲。（三立提供）張瑞夫（左起）客串《百味人生》，開心與好友林萱瑜、陳謙文對戲。（三立提供）

首次進劇組拍八點檔，張瑞夫坦言壓力不小，笑稱自己「眼白很多，看起來就像壞人」，因此反派氣質反而意外到位。他透露為了克服緊張，拍攝前一直對著自己「練笑話」，用誇張台語語氣幫助自己進入角色，此外，他從梳化到排戲期間多次測量心跳，並向工作人員分享緊張程度，逗得現場笑聲連連。雖然是客串，卻意外展現高適應力，現場演出被劇組與演員們一致稱讚「很精準」、「自然又到位」。

張瑞夫（左起）客串《百味人生》，開心與好友林萱瑜、陳謙文對戲。（三立提供）張瑞夫（左起）客串《百味人生》，開心與好友林萱瑜、陳謙文對戲。（三立提供）

與他對戲的林萱瑜、陳謙文都是熟識朋友，理應放鬆，但張瑞夫卻反而更緊張，笑說：「因為認識，更怕拖到大家拍攝進度。」林萱瑜則在一旁大笑讚他：「他根本超台八，很快就融入了，完全不違和。」

談到自己與八點檔的緣分，張瑞夫透露其實以前很常陪阿嬤一起看，但阿嬤離世後就比較少追劇。他印象最深仍是《霹靂火》苗可麗的經典罵人橋段，也因此有個小遺憾：「阿嬤還在的時候我就說想演八點檔給她看，現在雖然晚了一點，但還是覺得很有意義。」

張瑞夫（左起）客串《百味人生》，開心與好友林萱瑜、陳謙文對戲。（三立提供）張瑞夫（左起）客串《百味人生》，開心與好友林萱瑜、陳謙文對戲。（三立提供）

被問到是否有演戲天份，張瑞夫謙虛否認，但又忍不住笑說：「根據這次成果，應該算一點點有演戲潛力吧！」拍戲空檔，他更即興表演「洗衣店版台八」對客人講話，語氣狠又帶江湖味，現場笑聲不斷。

聊到未來角色想嘗試的類型，張瑞夫表示自己不像霸總，「因為我個性太軟，霸氣不足」，但非常想挑戰罵人戲，尤其是苗可麗式的「狠巴掌戲碼」。愛情戲他也願意嘗試，認為演戲就是體會不同人生，非常有趣。

張瑞夫（左二）客串《百味人生》，與王上豪（左起）、林萱瑜、陳謙文對戲。（三立提供）張瑞夫（左二）客串《百味人生》，與王上豪（左起）、林萱瑜、陳謙文對戲。（三立提供）

張瑞夫分享，首次踏入八點檔劇組，看見每位演員都拿著筆修改劇本，讓他印象深刻。陳謙文還幽默告訴他：「你不用改，台詞太少了。」讓現場爆笑。張瑞夫也表示，這次算是演自己的本行，「牛刀小試」，非常期待有機會挑戰更激烈、更具戲劇張力的角色。

