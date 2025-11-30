自由電子報
娛樂 最新消息

楊銘威「蕭貪」收回扣遭降職 遭親姊姊狠嗆聲

楊晴（左）、楊銘威（右）在《舊金山美容院》飾演水火不容的姊弟。（TVBS提供）楊晴（左）、楊銘威（右）在《舊金山美容院》飾演水火不容的姊弟。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊銘威在TVBS影集《舊金山美容院》飾演的鄧惟康向來受父親倚重，卻因收回扣遭降職；大姊楊晴趁勢反攻，冷冷向弟弟嗆聲：「這局，我贏了。」

楊晴在《舊金山美容院》為獲得父親信任，犧牲自己的感情與生活。（TVBS提供）楊晴在《舊金山美容院》為獲得父親信任，犧牲自己的感情與生活。（TVBS提供）

楊銘威在《舊金山美容院》背著父親收回扣，遭到降職。（TVBS提供）楊銘威在《舊金山美容院》背著父親收回扣，遭到降職。（TVBS提供）

首次詮釋壞人的楊銘威笑說：「鄧惟康真的太壞了！」他也打趣表示因為鄧家關係緊張，「家人之間不用培養感情啦！」楊晴則心疼角色，認為鄧惟潔其實只是想被父親看見，所以不惜犧牲自己的感情，說：「演起來心裡真的很酸。」

朵拉客串演出《舊金山美容院》。（TVBS提供）朵拉客串演出《舊金山美容院》。（TVBS提供）

剛獲金鐘獎肯定的「朵拉」謝雨芝客串演出，飾演到老闆家中拿重要文件卻突然羊水破的孕婦淑筠。她事前特地去觀察懷孕朋友走路的姿態，羊水破的細節更是問媽媽：「因為她生我的時候就是在工作到一半突然破水。」

朵拉客串《舊金山美容院》，飾演即使要生產依舊不忘工作的職員。（TVBS提供）朵拉客串《舊金山美容院》，飾演即使要生產依舊不忘工作的職員。（TVBS提供）

朵拉客串《舊金山美容院》，飾演即將生產的孕婦。（TVBS提供）朵拉客串《舊金山美容院》，飾演即將生產的孕婦。（TVBS提供）

至於劇中用塑膠袋把下半身包起來的畫面，朵拉笑說原本不是這樣的：「一開始只是想用布，結果走戲時剛好有大塑膠袋，導演突發奇想就成了那幕荒唐又好笑的畫面。」

《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12月起中視將接續播出。

