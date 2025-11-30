自由電子報
娛樂 最新消息

奈良美智親點名《大濛》 「最想看的台灣電影」掀全網暴動

奈良美智在社群喊話想看《大濛》。（翻攝自X）奈良美智在社群喊話想看《大濛》。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕年末話題最火台片《大濛》再添神級應援！日本知名藝術家奈良美智昨（29）在社群平台大方喊話：「現在最想看的台灣電影，就是《大濛》。」瞬間引爆影迷圈，也有粉絲狂喊：「奈良美智點名了，我怎麼還不進戲院！」

奈良美智是世界級藝術家，粉絲遍布全球，難得主動點名想看台片實屬罕見，光是「現在想看《大濛》」短短一句話就讓台灣影迷嗨翻，也讓外國網友開始好奇，《大濛》到底有什麼魔力；網上也湧入不少留言，表示「老師你眼光真好！這片超讚」、「快來台灣看，請你吃鹹酥雞」。

《大濛》由陳玉勳執導，拿下今年金馬62最佳劇情片、原著劇本、美術設計等5項大獎，由柯煒林、方郁婷、9m88等人演出，描繪民國40年代台灣小人物故事，講述「阿月」接獲哥哥被槍斃的死訊，毅然決然從嘉義北上，尋覓姊姊「阿霞」一起前往認屍，因緣際會結識三輪車伕「趙公道」，發展出一段超越血緣的羈絆。

導演陳玉勳在首映曾自嘲：「本來以為這片可能只賣 300 萬，是我跟監製兩個人的興趣片。」沒想到上映後風向逆轉，不少觀眾笑到哭、哭到笑，甚至一看再看，從影評人、導演、觀眾到奈良美智，口碑持續延燒。

