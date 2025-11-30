楊祐寧隔離崩潰「像坐牢」 靠視訊喝酒求生續命

楊祐寧自曝曾有「居家坐牢」經歷實在太痛苦，靠視訊喝酒求生。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧、陳澤耀、劉以豪、張軒睿主演影集《監所男子囚生記》，4帥被問到人生中是否也曾有「被困住」的時刻，楊祐寧率先爆料自己最像坐牢的時刻就是疫情隔離期間：「家裡明明有腳踏車訓練台，想說早上起來很有朝氣，才騎了一天我就放棄，被關住的感覺太痛苦！」最後靠每天視訊朋友「小酌聊天」才撐過去。

陳澤耀（右）笑稱被興趣困住成車奴，每天要花3小時親自洗車。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

最離奇的回答則來自陳澤耀，他說自己人生沒有什麼被困住的低潮，「但如果硬要說，就是被我的興趣困住了」，因為他是重度「車奴」，十幾台老車跟飄移賽車全靠他親手維修、清潔，「油管老化、水管爆裂、積灰塵、發不動...什麼都有。我每一台車都堅持自己洗，每天花3小時洗車，365天都在保養維修」。

請繼續往下閱讀...

劉以豪（左）人生曾有「被困住」而迷失方向的階段。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪坦言人生曾有「被困住」而迷失方向的階段：「沒有夢想、沒有目標的時候，日子真的會像被關起來。」他的解方是「讓自己歸零」，例如泡咖啡、游泳、重新跟自己對話，「不用急，慢慢就會找到那份溫度跟熱情」。

張軒睿（右）曾因拍戲溝通無果，當下就像說台詞機器。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

張軒睿則回憶以前拍戲時最窒息的一刻是劇本突然在現場大改，提出疑問卻溝通無果，「那一瞬間真的覺得自己好像只是來站著講台詞的機器」，被困住的他選擇先把戲完成，回家再重新調整心態，「表演是自己的，每一天都要重新開始」。

《監所男子囚生記》講述陳澤耀飾演被迫進入監所當管理員的「高志耀」，負責當黑道老大「吉娃娃」（楊祐寧 飾）的獄中接應，他一方面被劉以豪飾演的教誨師「姜一傑」緊盯、遭施名帥飾演的監所主任「蕭文強」下馬威，一方面還要完成各種不可能任務，在混亂的監所中與菜鳥監所管理員「魚仔（張軒睿 飾）」與「中文（邱以太 飾）」掙扎求生，各自領悟生命的意義。《監所男子囚生記》每週六晚上8點在台灣大哥大MyVideo更新最新集數！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法