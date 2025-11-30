自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘新人再傳捷報！杜蕾「擊敗5國勁敵」奪下亞洲女配角

大愛電視《在光裏的人》杜蕾拿下最佳女配角。（大愛提供）大愛電視《在光裏的人》杜蕾拿下最佳女配角。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025年第30屆亞洲電視大獎於29日在印尼雅加達舉行戲劇類頒獎典禮，大愛電視《在光裏的人》再傳捷報。杜蕾以劇中天生重度腦性麻痺與小腦萎縮患者一角深刻打動評審，從中國、香港、南韓、印尼、泰國的角逐者中脫穎而出，奪下最佳女配角獎。

杜蕾以《在光裏的人》拿下ATA最佳女配角。（大愛提供）杜蕾以《在光裏的人》拿下ATA最佳女配角。（大愛提供）

身在美國的杜蕾雖無法親自出席，由大愛電視戲劇中心總監高正平代為領獎。不過她仍守在螢幕前與大家同步見證榮耀，甚至半夜起床妝髮，以最正式的狀態遠端參與。當得知獲獎的瞬間，她眼眶含著激動的淚水，並錄下一段英文感言上傳社群與粉絲分享喜悅。

杜蕾演出大愛劇《在光裏的人》2025年獲得國內外大獎肯定。（翻攝自臉書）杜蕾演出大愛劇《在光裏的人》2025年獲得國內外大獎肯定。（翻攝自臉書）

大愛劇《在光裏的人》杜蕾在美國錄製英文得獎感言。（大愛提供）大愛劇《在光裏的人》杜蕾在美國錄製英文得獎感言。（大愛提供）

杜蕾在得獎感言中感謝亞洲電視大獎評審、大愛電視、製作人余政憲、導演林宏杰，以及所有《在光裏的人》的幕前幕後工作團隊，「這個獎屬於我們所有人，因為有你們，我才有機會被看見。」她也表示：「演戲是我唯一的熱忱，我會持續把這份熱情投入每一個角色，與角色一起感受、一起生活。」

《在光裏的人》播出後，杜蕾一年來接連在國內外獎項受到肯定，先入圍「紐約電視獎」最佳女演員，再挺進「亞洲影視內容大獎」最佳女配角名單，接著於金鐘獎抱回戲劇節目最具潛力新人獎。如今又添亞洲電視大獎最佳女配角，堪稱2025年最亮眼的新星，獎座一路從年初拿到年尾，實至名歸。

