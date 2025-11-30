自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高雄聖誕生活節首波卡司 四大樂團加鄭宜農連唱5天

美秀集團等多組人氣樂團，將在高雄聖誕生活節連唱五天。（經發局提供）美秀集團等多組人氣樂團，將在高雄聖誕生活節連唱五天。（經發局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025高雄聖誕生活節今公布首波卡司，落日飛車、滅火器、美秀集團、麋先生及鄭宜農，連續5天接力開唱聖誕黃金週。

高雄聖誕生活節11/28在中央公園點燈26米高「永恆星冠聖誕樹」，正式揭開序幕，備受期待的「聖誕黃金週」將於12/20至12/24盛大展開，今公布首波卡司。

高市經發局宣布，聖誕黃金週邀請落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER以及鄭宜農，自週六（12月20日）接力開唱至週三平安夜（12月24日），兼具浪漫與熱情的多元表演風格，將點燃南台灣規模最大的聖誕饗宴。

高雄聖誕生活節為高雄年終指標活動，上週點燈後即湧入大批民眾。（經發局提供）高雄聖誕生活節為高雄年終指標活動，上週點燈後即湧入大批民眾。（經發局提供）

經發局長廖泰翔表示，高雄聖誕生活節年年獲得好評，去年4天活動湧破36萬人齊聚中央公園浪漫過節，市集總營業額破千萬，並成功帶動中央公園、新堀江、六合夜市等周邊商圈夜市商機。

今年第三屆將延續高雄不講武德慣例，除11/28起連續三週末「中央聖誕小鎮市集」，音樂活動擴大為連5天盛大舉辦，更邀請金曲樂團與大咖歌手精彩演出，讓無論是喜歡浪漫氛圍、熱血搖滾，或是迷幻詩意的樂迷，都能在中央公園找到屬於自己的「聖誕黃金時刻」！

高雄聖誕生活節系列活動。（經發局提供）高雄聖誕生活節系列活動。（經發局提供）

後續尚有20多組驚喜卡司將於近期公布，5天璀璨陣容不容錯過，另有相關消費滿額優惠、商圈加碼活動等精喜彩蛋，將帶給大家最浪漫、最難忘的高雄聖誕，資訊詳情請至本局網站查詢https://edbkcg.kcg.gov.tw/

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中