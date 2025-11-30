寫莎翁情史奪奧斯卡最佳劇本 英編劇湯姆史塔佩88歲過世

英國劇作家湯姆史塔佩以88歲高齡過世。（美聯社）



〔娛樂頻道／綜合報導〕曾以1998年電影《莎翁情史》（Shakespeare In Love）榮獲奧斯卡最佳原創劇本獎的英國知名編劇湯姆史塔佩（Tom Stoppard），經由其經紀公司United Agents宣布以88歲高齡過世。

法新社報導，湯姆史塔佩具有融合嚴肅思想與喜劇的獨特風格，電影代表作除了《莎翁情史》，還曾參與創作印第安納瓊斯（Indiana Jones）系列《聖戰奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade）、《星際大戰第三部曲：西斯大帝的復仇》（Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith）和《神鬼認證：最後通牒》（The Bourne Ultimatum）。

「滾石樂團」主唱米克傑格（Mick Jagger）率先在社群媒體悼念湯姆史塔佩，他在X平台寫下：「湯姆史塔佩是我最喜歡的劇作家，他為我們留下充滿智慧及趣味的巨作，我將永遠懷念他。」

除奧斯卡獎外，湯姆史塔佩還曾拿下3個勞倫斯奧立佛獎及5個東尼獎（Tony Awards），1997年也因文學貢獻而獲封爵士頭銜。

