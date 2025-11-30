夏宇禾阿嬤94歲美翻 火辣深V禮服+挺鼻...祖孫顏值神複製

夏宇禾（右）揪94歲阿嬤拍沙龍照，架式十足。（LEOLA莉歐菈高級訂製禮服婚紗提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕32歲的夏宇禾曾演出八點檔《風水世家》、《一家團圓》等戲，近來她和經紀人姊姊雅昀及高齡94歲的阿嬤，一起替表姊的婚紗店拍沙龍照，三代同堂難得合體，其中最吸睛的，就是滿頭銀髮、氣場全開的阿嬤。阿嬤鼻樑挺、五官深邃，穿上深V低胸禮服後，完全是霸氣又優雅的「銀髮女神」，美到讓人驚艷。

夏宇禾從小有先天性氣喘，出生後就是阿嬤24小時貼身照顧。阿嬤每天睡覺都不敢睡太熟，就怕她半夜喘不上氣。因為這份深刻的羈絆，兩人感情緊密到像複製貼上，連親友都笑說兩人的五官越長越像。

今年年中，阿嬤因為膽結石和肺葉發炎住院，動了手術後身體逐漸康復。看著阿嬤努力跟身體對抗、努力把自己養回來的樣子，夏宇禾突然想：「應該替阿嬤留下些特別的紀念。」剛好造型師表姊開了訂製婚紗店，她就當第一個上陣，決定拍一組「祖孫專屬沙龍照」。

禮服由夏宇禾親自挑選，一黑一白，俐落又典雅；造型則交給身為專業造型師的表姊打造。等照片出爐後，大家都被震住，阿嬤不只氣質超好，眉眼裡還有一種歲月沉澱的溫柔，她雖然只有國小畢業，偶爾會感嘆人生沒多讀點書，但拍照當天心情好得不得了，還笑著對孫女們說：「我以前可是村花呢！」

