周華健高雄開唱追憶屠穎 自爆跑工地秀促成《花心》

周華健演唱會現場緬懷屠穎。（滾石提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周華健今（29日）在高雄巨蛋舉辦「少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」，有歡笑有感動，在唱完倒數第二首歌《我是真的付出我的愛》後，他突然感性談到：「在人生的奇幻旅程上，有人加入上了船，也有人下了船，船走著走著，我們突然面對到，有人突然就下了船。這一秒，這一位音樂人，我們懷念他！」

周華健感謝高雄粉絲熱情支持。（滾石提供）

大螢幕上播放著前陣子驟逝的傑出音樂人屠穎的照片，周華健表示：「他是台灣音樂的巨人，永遠的屠穎，永遠我們會懷念屠穎，他是台灣音樂的中流砥柱，他是我們永遠的朋友！再次感謝在坐的每一位歌迷，謝謝你們的邀約，我愛高雄！」接著獻唱壓軸曲《朋友》，展現對屠穎的無盡思念，並把感謝與祝福全都寄託在歌裡。

周華健開心完成高雄演唱會，透露不排除再返場台北演出。（滾石提供）

周華健今晚繼續邀請齊豫當嘉賓美聲合唱，另外周華健也談到對高雄的感情，笑說以前常到高雄跑工地秀，「每次來高雄工作，就會想到當年這裡盛行很多的『工地秀』，發達又繁榮！」唱到《花心》時，周華健又幽默提到：「當年《花心》專輯製作費就是靠著跑工地費的酬勞一點一滴存下來去支付的！」

