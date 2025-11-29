自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周華健高雄開唱追憶屠穎 自爆跑工地秀促成《花心》

周華健演唱會現場緬懷屠穎。（滾石提供）周華健演唱會現場緬懷屠穎。（滾石提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周華健今（29日）在高雄巨蛋舉辦「少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」，有歡笑有感動，在唱完倒數第二首歌《我是真的付出我的愛》後，他突然感性談到：「在人生的奇幻旅程上，有人加入上了船，也有人下了船，船走著走著，我們突然面對到，有人突然就下了船。這一秒，這一位音樂人，我們懷念他！」

周華健感謝高雄粉絲熱情支持。（滾石提供）周華健感謝高雄粉絲熱情支持。（滾石提供）

大螢幕上播放著前陣子驟逝的傑出音樂人屠穎的照片，周華健表示：「他是台灣音樂的巨人，永遠的屠穎，永遠我們會懷念屠穎，他是台灣音樂的中流砥柱，他是我們永遠的朋友！再次感謝在坐的每一位歌迷，謝謝你們的邀約，我愛高雄！」接著獻唱壓軸曲《朋友》，展現對屠穎的無盡思念，並把感謝與祝福全都寄託在歌裡。

周華健開心完成高雄演唱會，透露不排除再返場台北演出。（滾石提供）周華健開心完成高雄演唱會，透露不排除再返場台北演出。（滾石提供）

周華健今晚繼續邀請齊豫當嘉賓美聲合唱，另外周華健也談到對高雄的感情，笑說以前常到高雄跑工地秀，「每次來高雄工作，就會想到當年這裡盛行很多的『工地秀』，發達又繁榮！」唱到《花心》時，周華健又幽默提到：「當年《花心》專輯製作費就是靠著跑工地費的酬勞一點一滴存下來去支付的！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中