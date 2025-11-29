林憶蓮沙啞壓軸簡單生活節 魏如萱「抱怨」舞台太小

林憶蓮帶病演出。（簡單生活節提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 Simple Life 簡單生活節」今（29日）在華山大草原登場，主舞台「天空舞台」由香港天后林憶蓮壓軸演出，沒想到一說話聲音超沙啞，原來是感冒帶病上場，但唱起歌來卻依然非常動聽。

唱完《柿子》，林憶蓮感性說出她心裡的感謝：「謝謝大家包容我今天沙啞聲音，我知道今天也有很多其他的朋友，除了台灣的朋友，還有香港朋友新加坡的朋友大家都好嗎？做《蓋亞》這張是一個很大的衝動，當時我的公司只有我跟另外一個同事在做，到後來真的不行就找了我的好朋友Landy，讓他先聽了《蓋亞》專輯，他二話不說就扛起了這張專輯企劃工作，聯繫了所有他覺得應該聽的這張專輯的人、樂評、文化圈的朋友，甚至後來我們簽給了環球公司發行《蓋亞》的這張專輯。」

林憶蓮還談到：「在這個很漫長的過程中如果沒有Landy的幫助，我想你們可能聽不到這張專輯，也可能不會有在後來金曲獎上獲得大家認同的這個機會。所以這份情誼我一直放在心裡，所以再次在今天晚上透過今天《蓋亞》專輯的歌，謝謝Landy。然後簡單音樂節今年是第20年，好不容易的一個堅持，我記得當時的華山應該沒有這麼多的樹，今年場地好像變小了，因為多了很多的大樹，我覺得可以在一個這樣環境和大家分享音樂分享一些小故事，是很感恩的，也非常謝謝大家今天來，謝謝。」林憶蓮最後獻唱《紙飛機》送給歌迷。

魏如萱（中）和奇哥（右）所組的「自然捲」難得合體獻唱。（簡單生活節提供）

另一位金曲歌后魏如萱今晚也參加簡單生活節演出，她和奇哥所組的「自然捲」難得再合體，一開口唱就勾起歌迷許多回憶，但魏如萱忍不住抱怨：「為什麼我們在這麼小的舞台？」奇哥則說，當初自然捲是從一個人、五個人的小舞台唱起，笑說：「但唱到這麼多歌迷時就解散了，完全復刻，用心良苦。」今晚「自然捲」也帶來《計程車》、《像我這樣的女孩》等歌曲。

