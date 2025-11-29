自由電子報
娛樂 最新消息

w-inds.連三年在台開唱！喜問「台灣演唱會都這樣嗎？」

w-inds.演唱會（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕日本實力派雙人組w-inds.今（29）日連續第三年來台開唱，帶著2025年巡演「w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”」在台北國際會議中心熱力登場。橘慶太與千葉涼平一出場，便被超過兩千名粉絲的震耳尖叫包圍，兩人忍不住笑說「這尖叫聲太厲害！」氣氛從開場曲《Zip It》、《Fly High》開始急速升溫，當經典曲《try your emotion》前奏響起，全場更是瞬間沸騰。

w-inds.演唱會（記者王文麟攝）

千葉涼平用中文向大家問好：「我們是w-inds.，大家嗨嗎？」橘慶太則以招牌笑容回應粉絲熱情：「現在才四首歌喔，大家沒問題嗎？」他透露這次巡演準備了特別的solo舞台，包括《ORIGINALISM》與《The End of Waiting》，都是為這次巡演全新創作，「我們每天都在努力做音樂，之後也會推出音源，請大家期待。」

這一場同時也是巡演的最終站，千葉涼平坦言：「大家能量太強大了，不愧是最終場！」橘慶太更笑說：「每次都想把最終場辦在台灣。」他回憶三天前便提早抵台，特地跑去九份漫遊，也親自去車站欣賞粉絲製作的捷運燈箱廣告，「真的感受到大家的愛，好開心。大家這麼多年來一直支持我們，明年我們就25週年了！」

w-inds.演唱會（記者王文麟攝）

兩人也聊起2003年首次來台時的震撼，千葉涼平記得那次演唱會外排滿長長人龍，「我們在日本看到新聞還以為是假消息。」橘慶太則笑說：「以前沒有監聽耳機，都被大家的尖叫聲蓋過去，唱到哪裡都聽不到！」即便多年後再度來台，粉絲的熱度依舊驚人，「真的會起雞皮疙瘩。」

w-inds.演唱會（記者王文麟攝）

演唱會後段進入抒情段落之前，橘慶太特別提醒：「接下來是一些帶著積極訊息的歌，希望大家好好享受。」而在場粉絲熱情喊著經典的「欸～」聲，還讓他忍不住笑問：「你們到底在哪裡學的？台灣演唱會都這樣嗎？」並讚粉絲日文太好，「讓我們可以自然說日文，好像回到日本一樣。」

w-inds.演唱會（記者王文麟攝）

迎接明年出道25週年，w-inds.宣布將推出全新巡演《25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”》，並以歷年單曲為主軸在日本巡迴。橘慶太也將於2025年1月發行暌違6年的個人專輯《RE:ONE》，音樂與視覺概念全由他親自操刀。

在安可時，粉絲驚喜送上蛋糕與「R?K HBD」排字，替11月生日的涼平與12月生日的慶太提前慶生。兩人感動連連，一再向粉絲喊話：「25週年我們一定要再回來一起慶祝！」最後在《Forever Memories》的合唱聲中，w-inds.與台北粉絲相約明年再見，為巡演最終場畫下完美、熱度滿點的句點。

