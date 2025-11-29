自由電子報
娛樂 最新消息

出事了！戴佩妮才奪金馬獎開唱出意外 急問：行天宮在哪要去收驚

戴佩妮剛以電影《地母》主題曲《布秧》奪下金馬獎最佳電影原創歌曲。（本報資料照）戴佩妮剛以電影《地母》主題曲《布秧》奪下金馬獎最佳電影原創歌曲。（本報資料照）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 Simple Life 簡單生活節」今（29日）在華山大草原登場，日前戴佩妮剛以電影《地母》主題曲《布秧》奪下金馬獎最佳電影原創歌曲，沒想到今晚演出小狀況不斷，還在台上被擋音板砸到手臂，47歲的戴佩妮自嘲：「活到快50歲了，第一次遇到這種事。」還急問：「行天宮在哪？我要去收一下驚。」

戴佩妮以《一個人的行李》開場，另外演唱到《怎樣》這首歌，才唱一兩句她就急喊：「不行不行，我這裡的回音很大。」主動要求「卡歌」，調整站立位置後重新再唱一次，還帶領歌迷一起大合唱。

戴佩妮今晚演出小狀況不斷。（簡單生活節提供）戴佩妮今晚演出小狀況不斷。（簡單生活節提供）

另外戴佩妮也談到，演出要放鬆一點，自爆：「我有個bug，會緊張、有恐慌症，簡單生活節就要簡單。」但沒想到又發生小插曲， 在台上意外被擋音板砸到手臂，不忘再次自嘲：「幸好我長得不夠高，沒被砸到頭。」

[3]

簡單生活節二十年了，戴佩妮也祝音樂節生日快樂，並幽默說：「如果可以選擇，就讓自己生活再輕一點，就不會砸到的時候還要去收驚。」

