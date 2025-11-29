自由電子報
娛樂 最新消息

余文樂踩雷被罵爆！香港大火128死還曬重機照 急刪文道歉捐款救災

敏感時刻，余文樂曬重機帥照引發港網不滿。（組合照，翻攝自IG）敏感時刻，余文樂曬重機帥照引發港網不滿。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港大埔宏福苑大火奪走128條人命、超過200人失聯，全港陷入巨大哀痛，多項娛樂活動因此喊卡；然而港星余文樂卻在敏感時刻曬出「騎重機」照片，被網友怒轟「不關心災情」，瞬間遭炎上。余文樂緊急刪文，改發救災資訊止血，並宣布旗下潮牌將捐出本週收益支援救援行動。

余文樂與家人定居台灣多年，當時在社群上以「Road trip 男人的浪漫」發文，附上開心騎重機的黑白照，本是分享日常，卻因貼文發布時間與大埔宏福苑火災撞期，引來大量港網質疑他「現在什麼時候還發重機照？享樂心態」、「全港氣氛低迷，只有你笑得出來」、「就你對災情不聞不問」。

余文樂刪文致歉，同步宣布捐出品牌本週收益救災。（翻攝自IG）余文樂刪文致歉，同步宣布捐出品牌本週收益救災。（翻攝自IG）

爭議延燒後，余文樂迅速刪文道歉並連續分享救災資訊，試圖平息批評，隨後再透過潮牌社群發布聲明，表示「心與香港大埔同在」，雖然品牌資源有限，但願盡一份力，並宣布捐出本週收益協助災後救援與重建，他強調，「每一個微小的付出都很重要」，希望能給受影響的居民帶來正向支持。

