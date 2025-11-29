盧廣仲簽唱會擠爆站前廣場 歌迷凌晨三點半等「土地公」現身

盧廣仲好心情出席簽唱會，為歌迷獻唱新歌。（添翼創越工作室提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕盧廣仲今（29日）在台北站前廣場舉辦「2025 盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店」簽唱會，有熱情歌迷凌晨3點半就到現場排隊等候，還好今天天氣非常好，也讓活動順利進行，歌迷不必被寒風吹襲。

盧廣仲簽唱會湧來滿滿人潮。（添翼創越工作室提供）

在推出《傷心早餐店》新專輯後，盧廣仲常會在社群「海巡」，看網友發文或留言，歌迷也常把他當成「土地公」許願，今天他也獻唱《太陽與地球》、《我只怪我自己》等新歌。

盧廣仲為歌迷簽名，近距離互動。（添翼創越工作室提供）

而盧廣仲在新專輯中不再只是創作歌手，更化身「傷心調酒師」，由添翼企劃小組策劃的「傷心翻唱計畫」，以全新編曲重新演繹多首潛藏的獨立情歌，完成充滿角色扮演的企劃。他同步啟動的「傷心早餐店」巡迴更是場場秒殺。盧廣仲說：「我覺得所有事情都有各種面向，這次跟小虎（鍾成虎）一起發想的傷心翻唱企劃，是因為覺得世界上有兩種人，傷心的跟不傷心的人，很多時候傷心一下就到早上了，所以想做一張可以陪伴大家的專輯，一起展現生命的彈性。」

