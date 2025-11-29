施孝榮兒子帥成這樣 李翊君質疑「這一點」笑翻小巨蛋

民歌50高峰會演唱會最終加場 ；于台煙（左起）、鄭怡、嘉賓李翊君、施孝榮、金智娟。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕傳唱天后李翊君今天擔任「民歌50高峰會 最終加場」小巨蛋的驚喜嘉賓，上月才攻蛋的她感性表示：「民歌對我來講在成長過程中，是青春裡非常美好的的記憶，也是我音樂上非常重要的養分，對我來講，我算是小輩，曾參與民歌演出很榮幸。」

民歌50高峰會演唱會最終加場 ；嘉賓李翊君。（記者陳奕全攝）

李翊君以特別嘉賓身分亮相，與施孝榮合唱《請跟我來》，她還獻唱了《恰似你的溫柔》、《萍聚》等經典歌曲，讓滿場歌迷聽得陶醉。

嘉賓李翊君。（記者陳奕全攝）

李翊君感謝前輩施孝榮盛情邀約，讓施孝榮笑回：「太有禮貌了，她說前輩，沒說老前輩」，李翊君則說，「我現在年紀到了，也不喜歡聽到那個字。」

施孝榮的帥兒施少庸。（資料照，寬宏提供）

有趣的是，施孝榮的帥兒施少庸是本次演唱會的音樂總監，李翊君忍不住誇讚：「音樂總監長得有點帥，跟施大哥有點像，可是為什麼你的兒子長那麼高？」狠虧身高較矮的施孝榮，意外逗笑全場。

「民歌高峰會」最後一次在小巨蛋舉辦，為了感謝一路陪伴的歌迷，主辦單位精心設計延伸舞台與環場推台，演唱至《捉泥鰍》時，眾歌手驚喜從特區觀眾席後方出場，在推台上與觀眾熱情互動，拉近彼此距離。

