簡單生活節登場 《大濛》9m88突喊「老天不要整我們了」

9m88在天空舞台打頭陣登場演出。（簡單生活節提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 Simple Life 簡單生活節」今（29日）在華山大草原登場，近期在電影《女孩》、《大濛》都有演出的9m88，在主舞台「天空舞台」打頭陣上場演唱，沒想到今天陽光燦爛，她判斷錯誤穿皮衣上場，笑說：「（身體）裡面在下雨！」

今年9m88推出黑膠《暫時集合2》，今天她穿著皮衣外套加白色短裙，開心說：「歡迎大家來到我的『暫時集合2』。」她帶來《浪費時間》與《頭髮》等歌曲，談到：「我剛才有一度覺得徐徐微風，這個舞台，還有坐滿的人，很像紐澤西有個爵士音樂節，沒想過可以在簡單生活節唱這個set，你們品味都很棒。」她也提醒歌迷：「多喝水，不要中暑了，沒想到快12月還會有中暑的問題，不要整我們了老天！」

9m88獻唱多首爵士風味歌曲，歌迷在台下輕鬆聆聽。（簡單生活節提供）

另外9m88也翻唱張雨生的歌曲《若我告訴你其實我愛的只是你》，她對歌迷說：「自我喊話，不管遇到什麼事情都要相信自己、愛自己，始終如一 ，外面有很多疑惑的聲音，我們要當自己的啦啦隊，幫自己加油一下！」

