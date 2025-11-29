自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

簡單生活節登場 《大濛》9m88突喊「老天不要整我們了」

9m88在天空舞台打頭陣登場演出。（簡單生活節提供）9m88在天空舞台打頭陣登場演出。（簡單生活節提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 Simple Life 簡單生活節」今（29日）在華山大草原登場，近期在電影《女孩》、《大濛》都有演出的9m88在主舞台「天空舞台」打頭陣上場演唱，沒想到今天陽光燦爛，她判斷錯誤穿皮衣上場，笑說：「（身體）裡面在下雨！」

今年9m88推出黑膠《暫時集合2》，今天她穿著皮衣外套加白色短裙，開心說：「歡迎大家來到我的『暫時集合2』。」她帶來《浪費時間》與《頭髮》等歌曲，談到：「我剛才有一度覺得徐徐微風，這個舞台，還有坐滿的人，很像紐澤西有個爵士音樂節，沒想過可以在簡單生活節唱這個set，你們品味都很棒。」她也提醒歌迷：「多喝水，不要中暑了，沒想到快12月還會有中暑的問題，不要整我們了老天！」

9m88獻唱多首爵士風味歌曲，歌迷在台下輕鬆聆聽。（簡單生活節提供）9m88獻唱多首爵士風味歌曲，歌迷在台下輕鬆聆聽。（簡單生活節提供）

另外9m88也翻唱張雨生的歌曲《若我告訴你其實我愛的只是你》，她對歌迷說：「自我喊話，不管遇到什麼事情都要相信自己、愛自己，始終如一 ，外面有很多疑惑的聲音，我們要當自己的啦啦隊，幫自己加油一下！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中