謝震廷又斷聯！遭緊急通報：看到他立刻報警留住人

范揚景喊話謝震廷。（資料照，范揚景提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾奪下第27屆金曲獎最佳新人獎的謝震廷近來爭議不斷，歌手范揚景昨天在社群公開點名「討債」，他寫下「緊急通報・全體圈內請留意+樂器出清」，驚爆謝震廷長期失聯、拒不回應、逾期未履行應盡之責後，已造成他們實質損害，希望大家看到他立刻報警留住人。截至目前謝震廷都沒有回應。

其實早在今年8月，范揚景就公開喊話：「請找得到創作歌手謝震廷的人跟我聯繫，我這邊很多人在找他，謝謝。」驚爆幫謝震廷代墊費用就拿不回，「等了半年，還幫先墊給樂手，墊到我自己先倒，後續完全消失失蹤，我找人找了一個月，都完全不讀訊息。」

謝震廷爆出金錢糾紛。（資料照，寬宏藝術提供）

沒想到至今債務問題仍沒有解決，逼得范揚景再次公開發聲：「請看到他的朋友、前輩、老師、廠商、藝人、樂手、練團室、路人、素人，甚至是東家、合作對象，請立即聯繫我方。」透露之前就被謝震廷封鎖，「圈內多數前輩及多位友人第一時間主動通報我，他們也曾遭遇過與其被以相同方式對待未果之處境。」

范揚景更公開提醒，「請跟其合作的人，請演出前務必跟此人，拿到全額費用跟簽約，沒拿到全額跟合約前：『千萬不要幫他找人找任何東西！』保護團員、也保護自己。」透露因為謝震廷欠錢，他被逼到快要賣光器材，這件事荒唐到可以寫成教材。

