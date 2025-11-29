國際「檳」友！ 日本演員高橋健介上綜藝穿這件 紅回台灣

日本演員高橋健介（中）在綜藝節目中穿「財哥檳榔攤」T恤，消息傳回台灣引發熱議，讓財哥計畫復刻同款T恤。（圖擷取自@our_asobiba社群平台「YouTube」）

〔即時新聞／綜合報導〕網路都市傳說「財哥專業檳榔攤」發文常以2至3個字加上「…」為特色，至今在臉書已有14萬名追蹤者。昨（28日）日本演員高橋健介在YouTube節目中身穿「財哥檳榔攤」刺繡T恤，截圖傳回財哥粉專，因詢問衣服的訊息如雪片般襲來，讓財哥計畫復刻同款紀念衣。

財哥在臉書專頁「財哥專業檳榔攤」發文「日本…演員…高橋…健介…身著…財哥…專業…檳榔攤…經典…刺繡…紀念衣…」，並附上高橋健介的截圖，留言中提到，雖然同款目前絕版中，但已計劃復刻。有檳友懷疑T恤上沒有招牌「…」是仿款，不過財哥已經認證「是正版」。

有網友在YouTube留言，「健醬T恤上的『財哥檳榔攤』是台灣來的嗎？哈哈！健醬穿起來真好看」、「高橋…衣服…不錯」，財哥的粉專貼文檳友們則說「國際…檳友…」、「紅…到…國際…」、「接待…外…檳…」、「恭喜…財哥…揚名…國際」、「檳…向…國際…」、「檳檳…有禮…」。

