娛樂 最新消息

林志玲喜迎51歲生日暢聊媽媽經 兒捧臉喊「卡哇伊」瞬間融化

林志玲與兒子的合照。（翻攝自臉書）林志玲與兒子的合照。（翻攝自臉書）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣「第一名模」林志玲今（29）日迎來51歲生日，日前受訪談到與3歲兒子的日常互動，直說育兒上相當重視孩子使用電子產品的習慣，設定明確規則：「早上15分鐘、煮飯前15分鐘。」但她也笑說兒子相當會「討價還價」，每天都有小小的攻防戰。最讓她融化的時刻，則是兒子會捧著她的臉大喊：「媽媽卡哇伊！」瞬間讓疲累全消。

在網路內容的接觸上，林志玲同樣嚴格把關，希望孩子吸收的是能引發互動、激發創造力的內容，而非被動接受。「盡可能不要讓他去看缺少創造力的東西，得讓他自己去摸索想法，被動式的吸收永遠只是被動。」她語重心長提醒家長，不要只是把平板當成「一小時的育兒工具」：「那段時間如果你跟他一起吸收，你一定會有更好的東西。」

Akira、兒子以及林志玲。（翻攝自臉書）Akira、兒子以及林志玲。（翻攝自臉書）

近期兒子除了迷戀小車車，也開始愛上「小小兵」，分享欲旺盛的他甚至會拿起媽媽的名牌包想送給客人，讓林志玲哭笑不得。談到管教方式，她認為自己是脾氣算平穩的媽媽，到現在還沒真正對兒子發過脾氣：「快有情緒時，我會停下來。你一定告訴自己，他在探索世界、在學習溝通，我們也是。」更說會時常提醒自己：「我對他生氣有沒有用？一定沒有用。」

林志玲也形容，每天的親子溝通就像「提案大會」般有趣，「他提一個、我提一個，來回拉鋸後找到平衡點。」她強調，關鍵是最後留下的兩個選項必須是媽媽能接受的，同時也給孩子面子。「我覺得每個媽媽都不要緊張，你就給他很多選擇，小朋友也需要台階下。」

她也以過來人經驗提醒家長不要太走心：「我見過一些媽媽氣到不行，我都說真的不要氣，氣對身體不好，到時候生病的是自己，那這段過程就沒有意義了。」她說，自己每天最大的感受就是感謝孩子的存在：「和他相處，我真的會覺得很快樂、很美好，就是記得所有好的部分。」

