娛樂 最新消息

G奶AV女神清純又帶色氣鄰家感降臨台北！寫真展甜辣開展

日本G奶AV女優美園和花宣布將來台舉辦個人寫真展。（ADULTOPIA大人國提供）日本G奶AV女優美園和花宣布將來台舉辦個人寫真展。（ADULTOPIA大人國提供）

〔記者許世穎／台北報導〕日本超人氣AV女優、美胸話題度爆棚的美園和花宣布將於12月18至21日在台北「Misemono 見世物小屋」舉辦個人寫真展《棉花糖娘》。四天限定、全球首度公開全新影像作品，消息一出立即引爆粉絲熱議。

以甜美臉蛋、G罩杯身形與清純鄰家氣質走紅的美園和花，被粉絲封為「一見鍾情女神」，過往作品也曾在成人界締造多項驚人紀錄，讓她成為新世代最受矚目的話題女星。近期她更驚喜現身香港歌手李拾壹的MV，與「闇黑周杰倫」東尼大木以直笛合奏引發瘋傳，兩人默契十足的畫面被大讚：「只要站在鏡頭前就自帶色氣！」

美園和花以甜美臉蛋、G罩杯身形與清純鄰家氣質走紅。（ADULTOPIA大人國提供）美園和花以甜美臉蛋、G罩杯身形與清純鄰家氣質走紅。（ADULTOPIA大人國提供）

這次在台推出的《棉花糖娘》，則是她完全跳脫AV演出框架的全新個人創作。美園以「蓬鬆、柔軟、脆弱卻努力向前的心」為核心概念，由知名攝影師柳沢康太掌鏡，打造多組全新影像，包括首次曝光的私密寫真。從妝容、光線到情緒詮釋，整體以「甜 × 感性 × 成熟」風格呈現，讓觀眾看見她專屬的多層次魅力。

拍攝團隊也透露，《棉花糖娘》選在台北汽車旅館泳池取景，以大量泡泡結合水光效果打造宛如夢境的柔光場景。美園在水中緩緩升起的畫面，被形容彷彿「從水裡浮現的棉花糖」，被視為本次拍攝最具震撼力的一幕。美園也特別希望整體風格能更時尚、更具藝術感，「因為這次不是演AV，而是呈現我的內心世界。」

美園和花過往作品曾在成人界締造多項驚人紀錄，讓她成為新世代最受矚目的話題女星。（ADULTOPIA大人國提供）美園和花過往作品曾在成人界締造多項驚人紀錄，讓她成為新世代最受矚目的話題女星。（ADULTOPIA大人國提供）

《棉花糖娘》延伸自她前一本寫真集《百花日和》的柔軟基調，但內容更貼近她想表達的「自我世界觀」。美園表示，近兩年與鏡頭的關係產生了新的變化：「我能更坦然、更真心地把情緒交給鏡頭。這次的展覽，是我一個階段性的成長紀錄，也希望大家能看到更多不同的我。」

展覽現場除精選影像作品外，將規劃周邊販售、粉絲互動區，並預計舉行特別見面會（詳情以 ADULTOPIA 大人國公告為準）。美園透過團隊向台灣粉絲喊話：「希望大家能在展覽裡感受到我想呈現的柔軟、多感性與更真實的我。台北見！」

