自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

新加坡戲王扮變裝皇后直呼死而無憾！化妝如「F1維修團隊」作業

〔記者許世穎／台北報導〕新加坡最年輕戲王許瑞奇今年憑感人新作《好孩子》入圍金馬影帝，他在片中的多款變裝造型成為一大焦點，為完美詮釋角色狠瘦11公斤、踩著15公分高跟鞋演出，脫口秀場景更需提前耗時3小時妝髮。他笑言維持舞台高能量的秘訣只有一個：「告訴自己不要重拍！」但也坦言能演出這個角色「死而無憾」。

許瑞奇在《好孩子》的變裝皇后造型是一大看點。（甲上提供）許瑞奇在《好孩子》的變裝皇后造型是一大看點。（甲上提供）

該片由《男兒王》導演王國燊執導，改編自新加坡知名變裝皇后阿真的真實故事，以細膩真摯的親情為核心，日前金馬獎紅毯，導演王國燊率領劇組亮相，包括準影帝許瑞奇、洪慧芳、路斯明、原型人物阿真，以及入圍最佳造型設計的造型總監 Shahreens 與妝髮總監佘美璇，成為全場亮點。

為呈現變裝皇后「阿好」的舞台魅力，許瑞奇進行多日密集定裝，每次化妝至少三小時，短短兩天內拍攝多場表演戲，他必須不停變換造型並踩著高跟鞋演出。佘美璇笑說：「最多時有8雙手在他身上同時作業，那畫面真的像F1維修團隊！」

導演坦言拍攝期極度緊湊，許多造型直到上場前都尚未完全定案，直到夜店場景正式開拍、許瑞奇一踏上舞台的瞬間，他驚呼「完全認不出他」。Shahreens 分享，團隊進行無數次試裝，只為找到「阿好」屬於哪一類型的變裝皇后：「最後決定走經典但帶點前衛、具戲劇性的風格。」佘美璇則說：「我們只有一個目標——讓他在大銀幕上美得讓人移不開眼。」

許瑞奇為《好孩子》換造型或補妝，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌。（甲上提供）許瑞奇為《好孩子》換造型或補妝，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌。（甲上提供）

造型不僅考驗視覺呈現，更挑戰演員身體極限。從襯墊、絲襪、胸罩到高跟鞋，所有細節都需大量練習才能自在演出。許瑞奇在課程中穿著15公分高跟鞋練到腳起水泡、貼著OK繃繼續走。他說：「腳很痛、背也很痠，有時還需要人扶。」Shahreens 形容他最終成功駕馭高跟鞋，「那是一大突破」。導演也盛讚：「第一場脫口秀是我最擔心的，但他一站上舞台我就知道——對了，我們過關了！」

《好孩子》不只是一位變裝皇后的生命旅程，也是一個家族在傷痛與誤解中重新找到彼此的故事。洪慧芳飾演的母親因遺憾造成孩子難以言說的傷痕；許瑞奇飾演的「阿好」則努力在世界與家庭中找到被看見的方式。這是一部講「家」、講「理解」、講「勇敢做自己」的電影，堪稱寒冬中最能溫暖人心的作品。電影12月5日在台上映。

《好孩子》幕後花絮：造型設計篇

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中