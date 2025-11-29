新加坡戲王扮變裝皇后直呼死而無憾！化妝如「F1維修團隊」作業

〔記者許世穎／台北報導〕新加坡最年輕戲王許瑞奇今年憑感人新作《好孩子》入圍金馬影帝，他在片中的多款變裝造型成為一大焦點，為完美詮釋角色狠瘦11公斤、踩著15公分高跟鞋演出，脫口秀場景更需提前耗時3小時妝髮。他笑言維持舞台高能量的秘訣只有一個：「告訴自己不要重拍！」但也坦言能演出這個角色「死而無憾」。

許瑞奇在《好孩子》的變裝皇后造型是一大看點。（甲上提供）

該片由《男兒王》導演王國燊執導，改編自新加坡知名變裝皇后阿真的真實故事，以細膩真摯的親情為核心，日前金馬獎紅毯，導演王國燊率領劇組亮相，包括準影帝許瑞奇、洪慧芳、路斯明、原型人物阿真，以及入圍最佳造型設計的造型總監 Shahreens 與妝髮總監佘美璇，成為全場亮點。

為呈現變裝皇后「阿好」的舞台魅力，許瑞奇進行多日密集定裝，每次化妝至少三小時，短短兩天內拍攝多場表演戲，他必須不停變換造型並踩著高跟鞋演出。佘美璇笑說：「最多時有8雙手在他身上同時作業，那畫面真的像F1維修團隊！」

導演坦言拍攝期極度緊湊，許多造型直到上場前都尚未完全定案，直到夜店場景正式開拍、許瑞奇一踏上舞台的瞬間，他驚呼「完全認不出他」。Shahreens 分享，團隊進行無數次試裝，只為找到「阿好」屬於哪一類型的變裝皇后：「最後決定走經典但帶點前衛、具戲劇性的風格。」佘美璇則說：「我們只有一個目標——讓他在大銀幕上美得讓人移不開眼。」

許瑞奇為《好孩子》換造型或補妝，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌。（甲上提供）

造型不僅考驗視覺呈現，更挑戰演員身體極限。從襯墊、絲襪、胸罩到高跟鞋，所有細節都需大量練習才能自在演出。許瑞奇在課程中穿著15公分高跟鞋練到腳起水泡、貼著OK繃繼續走。他說：「腳很痛、背也很痠，有時還需要人扶。」Shahreens 形容他最終成功駕馭高跟鞋，「那是一大突破」。導演也盛讚：「第一場脫口秀是我最擔心的，但他一站上舞台我就知道——對了，我們過關了！」

《好孩子》不只是一位變裝皇后的生命旅程，也是一個家族在傷痛與誤解中重新找到彼此的故事。洪慧芳飾演的母親因遺憾造成孩子難以言說的傷痕；許瑞奇飾演的「阿好」則努力在世界與家庭中找到被看見的方式。這是一部講「家」、講「理解」、講「勇敢做自己」的電影，堪稱寒冬中最能溫暖人心的作品。電影12月5日在台上映。

《好孩子》幕後花絮：造型設計篇

