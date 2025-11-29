民歌高峰會最終唱！施孝榮搞到「精神分裂」 鄭怡揪凍齡玉女組團

〔記者陽昕翰／台北報導〕「民歌50高峰會 最終加場」今在小巨蛋登場，一天舉辦兩場。施孝榮在台上感性訴說：「民歌走到現在過了半個世紀，今天是『民歌高峰會』在台北最後一次演出，今天過後，一切依舊，『民歌高峰會』就只能留在你我的回憶裡，謝謝大家一起共創這美好的一切！」

「民歌50高峰會 最終加場」今在小巨蛋登場，施孝榮。（記者陳奕全攝）

下午首場開場由施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華霸氣登台，帶來《看我聽我》、《歌聲滿行囊》、《鄉間的小路》等輕快歌曲，讓萬名樂迷重溫感動。

「民歌高峰會」最具代表性的亮點之一，便是充滿驚喜的「組合合唱」，施孝榮介紹時談到：「短短5分鐘的時間，我們要把不同的風格串在一起，我們快要把自己搞到快精神分裂了，希望要多唱一些歌給大家聽，當然啦 ，我們也覺得獨發瘋，不如眾發瘋。」 王瑞瑜、周治平、于台煙、王海玲率先合體，選唱《跟我說愛我》、《再愛我一次》。

「民歌50高峰會 最終加場」今在小巨蛋登場，左起為李明德、羅吉鎮、趙詠華、于台煙、鄭怡、王中平、許景淳、周治平、王海玲、王瑞瑜。（記者陳奕全攝）

民歌天后鄭怡則與金智娟、趙詠華、許景淳攜手登台，她們自稱是「嬌貴哈比組」，要重現「少女心的小劇場」，4人更在舞台上「啾咪」賣萌裝可愛，合唱《走向我走向你》、 《小茉莉》等歌曲，鄭怡在台上笑說：「接下來要帶大家走入我們的少女時代。」

