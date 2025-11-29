自由電子報
娛樂 最新消息

錯怪電影《焚城》 香港網友道歉：沒想過是紀錄片

2024年香港災難片《焚城》如今被香港網友說當年怪早了，原來是紀錄片。（法新社資料照）2024年香港災難片《焚城》如今被香港網友說當年怪早了，原來是紀錄片。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕香港大埔宏福苑在26日發生77年來最慘重火災，火勢延燒7棟大樓，歷經43小時灌救後才大致撲滅，相關畫面震驚全世界，因去年就有網友懷疑防火相關設備，疑似與發包建商偷工減料有關，讓香港網友想起2024香港電影《焚城》，直呼錯怪它了，沒想過是部紀錄片。

有位香港網友在社群平台「Threads」上分享，影帝「華仔」劉德華在《焚城》裡的劇照，並引台詞「你的官位比他們的命重要嗎」、「我不相信每次都是你們奸商得逞」、「人禍，有時比天災更可怕」。網友也po文給香港民眾打氣，這個時候可以憤怒但要記得團結一心，願所有人都能平安回家。

由於焚城上映時，有網友抨擊找大咖拍但劇情很扯，也有人衝去北京特映會看抱怨劇情不好看，有人則覺得特效太假，引發部分負面評論。沒想到如今劇情在現實社會上演，才驚覺火災真的會燒成這樣。

香港網友紛紛留言「我為罵過《焚城》這部片道歉」、「我以為電影畫面已經夠誇張，沒想到真實畫面比特效CG還震撼」、「《焚城2》可以直接出了」、「香港金像獎欠《焚城》一座最佳電影獎」、「大概快變成禁片」、「戲裡的壞人終有報應，但現實沒有」、「可惜現實是官官相護」。

