娛樂 最新消息

明年五月高齡換駕照新制有哪些？ 代言人沈文程竹山紫南宮快閃宣導

〔記者吳亮儀／台北報導〕明年五月將上路高齡駕駛換駕照新制度，交通部公路局今天（29日）上午在南投縣竹山鎮紫南宮舉辦「高齡換照代言人快閃」，代言人沈文程宣導明年5月即將上路的高齡換照制度，傳達「提早70來換照、寶島自在趴趴走」的理念。

高齡換駕照代言人沈文程（右二），宣導明年五月將上路的新措施。（交通部提供）高齡換駕照代言人沈文程（右二），宣導明年五月將上路的新措施。（交通部提供）

公路局表示，台灣已邁入超高齡社會，長者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將在明年5月正式實施，屆時駕駛人年滿70歲時需辦理換照，並通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後，即可換發效期至75歲之駕照；75 歲以上長者則維持每3年換照週期。

高齡換駕照代言人沈文程，宣導明年5月將上路的新措施。（交通部提供）高齡換駕照代言人沈文程，宣導明年5月將上路的新措施。（交通部提供）

高齡換駕照代言人沈文程今天親自分享高齡換照流程與自身體驗，讓民眾能更直觀地了解制度重點與新制內涵。

高齡換駕照措施。（交通部提供）高齡換駕照措施。（交通部提供）

公路局提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車。明年5月起，年滿70歲以上的長者，請於收到監理所、站通知再換照，不需要主動提前申請。

