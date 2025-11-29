自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

六月韌帶撕裂仍硬走公益路 跟隨陳亞蘭一起「走出愛」

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲王、臺師大國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）校友會理事長陳亞蘭，今（29日）率領近40位校友們參與由國立中山大學EMBA發起的第四屆「公益愛行腳・徒步環寶島」活動，再次以行動展現她跨越「時尚 × 公益」的風範。

陳亞蘭（右）與六月皆為臺師大GF-EMBA校友。（臺師大GF-EMBA提供）陳亞蘭（右）與六月皆為臺師大GF-EMBA校友。（臺師大GF-EMBA提供）

此次活動以「我走路我捐款、我走路你捐款、你走路你捐款」為理念，倡導以最真誠的方式，把善意從腳下延伸到全台。GF-EMBA校友會特別響應賑災需求，捐出12萬元給世界展望會，用於支持花蓮光復鄉的災後重建，為受災鄉親帶來實質的力量。

陳亞蘭（前中）率臺師大GF-EMBA校友徒步行善，以最真誠的步伐走出善意。（臺師大GF-EMBA提供）陳亞蘭（前中）率臺師大GF-EMBA校友徒步行善，以最真誠的步伐走出善意。（臺師大GF-EMBA提供）

陳亞蘭表示，「公益愛行腳」今年已邁入第四屆，她本人更是第三次參與，每一次行走都讓她深刻感受到團結的力量。她分享：「這是一個非常有意義的活動，大家對理念高度認同，因此報名十分踴躍。」她也笑說，自己的代表作品《嘉慶君遊臺灣》走入民間、貼近土地，而徒步行善同樣接地氣，「走路是最不花錢的運動，而走在當下、陪伴彼此，是很重要的。」

陳亞蘭行善親吐：走路是最不花錢的運動。（臺師大GF-EMBA提供）陳亞蘭行善親吐：走路是最不花錢的運動。（臺師大GF-EMBA提供）

即便因工作繁忙無法抽出時間鍛鍊體能，陳亞蘭仍堅持參與，並強調：「只要是有意義的事，我都希望能努力發揚光大。」她也肯定GF-EMBA的豐厚能量：「我們臥虎藏龍，不只有金鐘戲王（指陳亞蘭）、金鐘戲后（指六月），更有來自各領域的精英，希望能拋磚引玉，讓這個世界因我們而更溫暖。」

同行的GF-EMBA理事六月，同樣以堅定的意志詮釋了「善」的力量。她甫於羽球比賽中受傷，造成韌帶撕裂，目前仍在復原期，卻依然選擇踏上公益之路。她表示，非常感謝陳亞蘭理事長的盛情邀約，能夠盡一己之力幫助需要協助的團體，是一件極具意義的事情。

陳亞蘭（右）與六月（左）為公益愛行腳活動最年輕的「小勇士」送上祝福：行善，是用腳走出來的力量。（臺師大GF-EMBA提供）陳亞蘭（右）與六月（左）為公益愛行腳活動最年輕的「小勇士」送上祝福：行善，是用腳走出來的力量。（臺師大GF-EMBA提供）

談及與陳亞蘭一同行善，六月坦言十分感動：「亞蘭姐一直是我非常敬重的前輩，在師大GF-EMBA更是我心中的榜樣。能與正能量滿滿的她同行與學習，是我極大的榮幸。」她也期許自己未來能像學姐一樣，成為MVP百大經理人，將公益精神與專業學習同時推進。

本次「公益愛行腳・徒步環寶島」中，最令陳亞蘭感動的，是遇見活動中最年輕的參與者「小勇士」宸鍹（默默）與他的父親。她特別上前為兩人送上加油與祝福，期盼他們順利完成長達 23 天的全程挑戰。看到默默一路以腳步堅持、以行走回應善意，她深受觸動：「對宸鍹來說，走路是一種修煉，是一次又一次向自己發出的挑戰，更像是在用行動說：『我可以。』」

臺師大GF-EMBA校友會捐出12萬元予世界展望會，為花蓮光復鄉災情送上行動的溫暖，由理事長陳亞蘭代表捐贈。（臺師大GF-EMBA提供）臺師大GF-EMBA校友會捐出12萬元予世界展望會，為花蓮光復鄉災情送上行動的溫暖，由理事長陳亞蘭代表捐贈。（臺師大GF-EMBA提供）

這份來自孩子的純粹力量，也讓陳亞蘭重新感受到公益的真正意義，「行善從來不是明星或領袖的力量，而是大家願意一起走、願意付出的力量。」她感性表示：「行善不是口號，它需要腳步。每走一步，我們就能替這個社會再發一點光。」她也承諾自己會持續邀請更多人一同加入獻愛，讓善意真正走進台灣的每一條路。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中