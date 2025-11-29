11/28見證2段大咖明星婚姻 湯志偉親獻祝福...一看伴手禮秒滿意

邱澤在婚宴上抱著三個月大的兒子Ina。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕湯志偉昨（28日）參加邱澤、許瑋甯婚宴，他在社群分享照片，讓人感受到現場溫馨的氣氛，笑說婚宴從晚上6點開始，一直到11點才結束，大讚「新人體力真好」。

湯志偉開心參加邱澤、許瑋甯的婚宴。（翻攝自臉書）

湯志偉11年前的11月28日參加趙又廷與高圓圓的禮宴。（翻攝自臉書）

湯志偉想起11年前的同一天，他參加了趙又廷與高圓圓的禮宴，直喊：「11/28真是好日子！今天又一對才子佳人再結良緣。」邱澤、許瑋甯的世紀婚禮進行了5個小時，湯志偉有感而發說：「相信現場所有諸親好友的祝福，會讓這對新人，天天甜甜蜜蜜，幸福永駐。」

湯志偉分享邱澤、許瑋甯婚宴的伴手禮相當精美。（翻攝自臉書）

邱澤、許瑋甯婚宴的伴手禮相當精美。（翻攝自臉書）

邱澤在婚宴上抱著三個月大的兒子Ina。（翻攝自臉書）

湯志偉獻上祝福，「祝福努力、細心和體貼的邱澤，美麗、認真和善良的許瑋甯，每分每秒每日每夜，每一個你都是幸福的起點」，邱澤、許瑋甯送給賓客的婚宴伴手禮包含雞尾酒、和菓子甜點與特製小枕頭，讓湯志偉相當滿意，大讚：「伴手禮真豐富。」

