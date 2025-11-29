自由電子報
娛樂 最新消息

香港宏福苑大火重創！楊千嬅6場演唱會決定照辦 港網怒嗆「眼中只有錢」

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港宏福苑大火釀成逾百死傷，搜救仍在持續，全港籠罩沉痛氣氛，多項娛樂活動因而喊卡；然而，楊千嬅今（29日）起在紅館舉行一連6場演唱會仍決定照常登場，僅以取消花籃、捐出首場收益與周邊盈利，以及撤除煙火特效等方式回應災情，沒想到此舉卻引發大批網友怒轟「眼中只有錢」，質疑國難當前仍堅持表演，欠缺同理。

楊千嬅今起在香港紅館舉辦6場演唱會。（翻攝自IG）楊千嬅今起在香港紅館舉辦6場演唱會。（翻攝自IG）

主辦單位表示，由於檔期與製作限制無法調整，加上許多歌迷已安排機票與住宿，因此經團隊討論後決定如期舉行，並提出3項配套，包含原用於花籃的款項改為捐至「東華三院」等募款平台、首場收益及6場周邊產品盈利全數捐作救災用途、取消煙火特效並調整部分內容，以期用音樂療癒社會，團隊也感謝外界理解，並附上詳細捐款資訊。

不過，這份公告在社群一公布，立刻遭大量香港網友猛轟「國難當前還只想賺錢」、「你只是懶得退錢吧」、「果然眼中只有錢」、「香港這種情況誰還有心情看演唱會？」甚至有人痛批是「公關大災難」。不過仍有少部分粉絲認為演唱會捐收益具正面意義，願意支持，相關討論仍在網路持續延燒。

